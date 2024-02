El preocupante video de Jorge Lanata en pleno vivo que encendió las alarmas sobre su salud

En las últimas horas, se viralizó un video de Jorge Lanata que preocupó a todos y fue comentado por los usuarios de las redes. Tanto en Twitter como en TikTok, un clip del periodista en pleno programa de radio llamó la atención y encendió las alarmas sobre su estado de salud.

El año pasado el conductor estuvo internado en reiteradas oportunidades por complicaciones de salud, de las que pudo salir adelante. Pero fue un video del reconocido periodista peleando por no quedarse dormido mientras debatían temas de política, el que generó preocupación en quienes lo siguen.

Lanata y sus compañeros debatían un tema de actualidad en “Lanata sin filtro” (Radio Mitre) cuando se lo ve casi desvanecerse sobre su silla. En todo el video se lo ve luchando para no cerrar los ojos, al mismo tiempo que su cabeza se balancea como cuando uno intenta no quedarse dormido.

La situación quedó grabada ya que su programa no solo sale por radio, sino también puede verse en stream como muchas de las radios del país. Esto fue debatido en redes, ya que vieron vulnerable al conductor, sin que lo saquen del aire.

También fue tema que el periodista, incluso en esa situación, no deja de fumar. Eso fue lo que llamó la atención de muchos usuarios, ya que consideran que el cigarrillo es una de las causas por las que la salud de Lanata es delicada.

“El no debe querer dejar el programa. Pero podrían hacerle el favor de no filmarlo”, “Es muy triste verlo así”, “Está destruido”, “Parece que sus compañeros no lo aprecian mucho. Para que te filmen y te suban a Internet en ese estado”, “Es muy preocupante cómo está. En su programa ya casi ni puede hablar, apenas se le escucha la voz... No modula”, fueron algunos de los comentarios que hicieron al respecto.

Jorge Lanata no fue a la entrega de premios de los Martín Fierro Latino

Jorge Lanata no pudo asistir a la entrega de premios de los Martín Fierro Latino, donde fue reconocido y estuvo nominado en categorías como programa periodístico internacional y programa de radio.

Por prescripción médica, debió permanecer en Buenos Aires debido a la neumonía que afectó al periodista, por lo que le aconsejaron evitar viajes internacionales. Y la decisión de no viajar se fundamenta en la necesidad de preservar su salud y evitar complicaciones médicas.