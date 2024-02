El polémico video de Camila, la hermana de Thiago Medina, en el baño que trasgredió los límites

Gran Hermano no solo hizo famosos a los participantes que ingresaron a la casa, sino también a algunos de sus familiares. Ese fue el caso de Camila, la hermana de Thiago Medina de la edición anterior, quien coseche miles y miles de seguidores en las redes, donde recientemente se viralizó uno de sus videos.

La joven, que es popular en TikTok con sus videos, subió recientemente un clip que filmó en el baño y generó una ola de comentarios, por lo que decidió eliminar el posteo, que había replicado en otras redes.

Camila es la hermana mayor de Thiago, quien gracias a su ingreso a la casa no solo pudo cambiar su vida, sino también la de sus hermanos, quienes ahora tienen la casa con la que tanto soñaron.

Fue así que Cami ganó popularidad, por representar a su hermano afuera de la casa, y hoy su contenido tiene miles de visualizaciones en las plataformas. Y no fue la excepción el video que grabó sentada en el inodoro y con la cámara de su teléfono enfocando al espejo para poder verse.

“Hasta linda soy caga... Hermosa. ¡Qué potra! Más linda que yo, no hay”, se la escucha decir entre risas a la hermana del exparticipante del reality de Telefe, quien actualmente está en pareja con Daniela Celis con quien tuvo gemelas.

Polémico video de Camila, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano. Captura de Instagram.

Frente al espejo, agregó: “Lo que te perdiste, bebecito, lo que te perdiste. Mirá, una dulzura cagan...”, cerró en el video que dura apenas unos segundos, pero le bastaron para ser tendencia por el insólito video por el que recibió duras críticas y comentarios, motivo por el que decidió bajarlo de la red.

Thiago Medina, furioso porque no hay cambiadores de bebés en baños de hombres

Daniela Celis y Thiago Medina recientemente fueron padres de las gemelas, Laia y Aimé, y están descubriendo juntos el mundo de la mapaternidad, como se llama al trabajo en equipo de criar a los hijos juntos y sin distinción de tareas por género. Fue por eso que se mostraron indignados por la falta de cambiadores de bebés en los baños de hombres.

A diferencia de los baños de mujeres, donde muchas veces hay un cambiador de bebés, es raro que esto ocurra en los baños de hombres. Fue por eso que el ex Gran Hermano decidió hacer público este pedido, ya que tuvo que cambiar a sus hijas en el auto.

“Vengo a hacer este video porque me molestó mucho que fui a cambiar a las bebas y no había cambiador de bebés en el baño de hombres”, expresó en una historia que subió a sus redes y remarcó que tanto él como su pareja son padres y ambos cambian pañales, no solo las mujeres.

“Me pasó que fui a cambiarlas y no tenía un cambiador en el baño de hombres. Me molestó mucho porque qué tenía que hacer, meterme en el baño de mujeres o qué tengo que hacer para cambiarlas”, resaltó.