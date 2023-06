El misterioso mensaje de Chano y una fecha clave: qué va a pasar el 4 de noviembre

En las últimas horas, los fans de Tan Biónica están que explotan de alegría con el misterioso mensaje que publicó Chano en su cuenta de Instagram. En un video que duro pocos segundos, el músico subió las capturas de los mensajes que el fandom publicó pidiéndole la fecha para el 4 de noviembre en la despedida de Tan Biónica.

Cuando Chano anunció el recital despedida Tan Biónica en el Lollapalooza, los fans quedaron muy decpcionados al saber que la fecha elegida para el concierto era el 28 de octubre. Al instante, salieron en masa a reprochar y a pedirle al músico que cambiara la fecha para el 4 de noviembre, fecha más que significativa para el piberío biónico.

De parte de Chano no hubo respuesta y no sólo eso, al agotarse las entradas para ese show en el estadio de Vélez, se agregó una nueva fecha para el 29 de octubre, que también se agotó en pocas horas de ser lanzadas las entradas a la venta.

Los dos shows de la despedida de la banda, agotados

Pero ahora, las esperanzas de los fans de la banda están puestas en ese misterioso mensaje de Chano, pese a que no hay confirmación oficial sobre la futura posible fecha.

POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL 4 DE NOVIEMBRE PARA EL PIBERÍO BIÓNICO

Desde hace algún tiempo, los fans de Chano declararon el 4 de noviembre como el “Día de Chano Charpentier”, y todo nace a partir de la canción “La melodía de Dios”, en donde el músico canta “Con vos es 4 de noviembre cada media hora, atrasaré las horas, horas, horas”. Esta canción estaba incluida en el disco “Destinología”, editado en 2013.

Después de muchas teorías , respecto a esta fecha, el mismo Chano contó cómo nació la letra de esa canción y por qué esa fecha en particular. “El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía, Vicky. Estaba enfrentando esos dos duelos”, contó el cantante en una entrevista.

Chano, vestido de Tan Biónica. El cantante y su banda de siempre anunciaron su "última noche mágica". (Prensa Lollapalooza/Gabriel Larraburu).

“Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante, como en la película El Día de la marmota, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”, expresó.

“Mi viejo la escuchó antes la canción. El 4 de noviembre no pasó nada. Yo quería hacer una metáfora, en lugar de decir ‘sos insoportable’, quería decir que todos los días me despertaba en la misma rutina. Me bajó esta melodía y yo no la podía tocar, por eso puse la melodía de la Dios”, concluyó.

