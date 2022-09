“El hombre de Toronto” en Netflix: Kevin Hart y la fórmula repetida del “tonto” que salva al mundo

La fórmula del hombre tonto que cae por casualidad en una serie de enredos y termina como el héroe de la historia a Kevin Hart le cae como anillo al dedo. Primero fue con Dwayne “La Roca” Johnson en “Un espía y medio” y ahora con Woody Harrelson en “El hombre de Toronto”, en Netflix.

Kevin Hart y la fórmula del "tonto" que salva el mundo

Si de películas pochocleras se trata, Hart tiene un doctorado y vuelve a caminar un camino conocido. En este filme Hart es Teddy, un torpe emprendedor que no pega una. Su matrimonio pende de un hilo y sus pocas luces no ayudan.

Creador de inventos ridículos y para nada útiles, Teddy se ve envuelto en un caso de identidad cambiada. Está en el momento menos indicado, en el lugar menos indicado. La mafia lo confunde con un famoso asesino a sueldo cuya cara nadie conoce. Que justo, ¿no?

EL hombre de Toronto

A partir de ahí, una serie de sucesos y casualidades harán de la monótona vida de este hombre una gran aventura. El verdadero sicario aparece y es menos malo de lo que lo pintaban. La verdad es que a Woody Harrelson después de “Zombieland” es difícil mirarlo con seriedad. Y no hablemos de la pésima “Venom: Carnage”.

Igual, es querible y varios de sus personajes son entrañables. Acá personifica a un exótico sicario que tiene una extraña obsesión por Deborah, que no es más ni menos que su auto.

La película cuenta, además, con las actuaciones de Ellen Barkin, a quien seguramente vas a reconocer de la tercera película de la saga La gran Estafa, “Ahora son 13″ y con Kaley Cuoco, que se hizo mundialmente conocida a partir de la serie “The Big Bang Theory”.

Con una hora y 50 minutos de gags que quedan a mitad de camino entre la acción y la comedia, el filme te saca algunas risas: o sonrisas, mejor dicho.

¿Es la peor película de Kevin Hart? No. ¿Tiene que parar con la fórmula del “tonto” que, junto a un héroe, logra salvar el mundo? Y sí. ¿Cuántas más vas a hacer con la misma trama? Puede que sea solo una pregunta retórica, porque parece que el recurso no se agota y gusta. No por nada llegó a estar entre las 10 más vistas de la plataforma.

Por el lado de Woody Harrelson, entendemos que puede darse el lujo de hacer lo que quiera, aunque a veces no sea de lo mejor. Pero, ¿quién puede juzgarlo? Desde “Los blancos no saben saltar”, pasando por “Propuesta indecente” y más acá en el tiempo “Los juegos del hambre”, “Nada es lo que parece” y “Kate”, Harrelson ha demostrado la versatilidad para todos los géneros e historias.

“Zombieland”, bueno, ya es una película de culto, pero “Venom: Carnage” o “Kate”, ¿en qué estabas pensado Woody?

Woody Harrelson en Venom:Carnage

Una producción accidentada

La producción de la película se tuvo que enfrentar a varios contratiempos para finalmente ver la luz en junio de este año. Primero fue el abandono de quien iba a ser el “hombre de Toronto” original, Jason Statham. El protagonista de “Rápido y Furioso: Hobbs and Shaw” abandonó el proyecto un par de semanas antes del inicio de la filmación y se convocó a Harrelson.

Jason Statham interpreta, otra vez, a un hombre de armas tomar.

Después de este traspié vino la pandemia y la película tuvo que frenar su rodaje y las fechas se corrieron. El estreno estaba previsto para fines del 2020 y después se trasladó a fines del 2021.

En un principio la película iba a ser estrenada en cine por medio de la Sony, pero como todo cambió durante la pandemia se alteraron los planes y al final terminó en Netflix.

La crítica no fue buena y en IMDB, el sitio que reúne información de todas las películas y series del mundo, su puntaje es de 5,8 de 10. Mala no es; buena, tampoco. Pero con pochoclo de por medio es pasable y llegás al final sin cambiarla antes.