El hijo de un famoso actor español cometió un macabro crimen en Tailandia y podría recibir pena de muerte

Tras su detención en Tailandia, Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho, confesó haber cometido el macabro asesinato del colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años. En declaraciones con la agencia de noticias EFE, el joven cocinero de 29 años reconoció el crimen y aseguró que lo habría hecho porque “se sentía su rehén”.

Según la agencia de noticias, el joven habría declarado frente a la policía y su abogada de oficio tailandesa: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

El hijo del actor Rodolfo Sancho reconoció el crimen del colombiano, en Tailandia

Si bien el propio Sancho niega haber tenido una relación sentimental con Arrieta, los medios locales y españoles hablan de un crimen por celos y ponen el foco sobre el vínculo que habría existido entre ambos como la pieza clave para entender qué pasó entre ellos y qué llevó al chef español a cometer este atroz crimen.

Cómo fue el crimen del colombiano Arrieta

Los detalles del crimen son escalofriantes. Daniel Sancho está acusado de haber asesinado a Arrieta, desmembrarlo en 14 partes, y tirar sus restos, algunos a un vertedero y el resto, al mar.

El 2 de agosto fue la última vez que se lo vio a Arrieta con vida y fue el propio Sancho quien denunció su desaparición. Días después, el joven chef confesó el crimen y la policía dio con algunas partes del cadáver del colombiano.

La Televisión española asegura que el actor Rodolfo Sancho se enteró de la noticia a través de su propio hijo , mediante un llamado de teléfono. El actor viajó a Tailandia lo antes posible, no sin antes buscar asesoramiento con un abogado penalista.

Un representante de la policía confirmó a medios locales que Sancho está acusado de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cadáver para encubrir la muerte. La pena para un caso de asesinato, en este país, estaría entre 15 y 20 años de cárcel, sin embargo, dada la gravedad del crimen, esta podría llegar a la pena de muerte.

La extradición a España no sería opción, ya que no existe tratado entre ambos países. Las penas que se marcan en Tailandia deben juzgarse y cumplirse allí, según marca la ley.

Quién es Rodolfo Sancho, el padre del acusado

Rodolfo Sancho es un reconocido actor español y descendiente de un linaje de actores, ya que su padre fue Félix Sancho Gracia, destacado intérprete de la escena española.

La carrera de Rodolfo comenzó en los años 90 y desde entonces ha protagonizado importantes títulos, tanto en cine como en teatro.

Sus trabajos más reconocidos, de este lado del mundo, tienen que ver con las producciones emitidas por el gigante de streaming, Netflix. Sancho trabajó en series como “Mar de Plástico”, “El Ministerio del Tiempo” y “Los Herederos de la Tierra”

