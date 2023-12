El elenco Viceversa vuelve a escena con “Subte”: dónde y cuándo ver la función

En marzo de 2010, el elenco Viceversa perdía su sala de teatro, y con ello comenzaba el fin de una etapa en la escena del teatro mendocino.

Dirigido y creado por Walter Neira, el elenco estrenó innumerables producciones independientes, que se destacaban por su búsqueda y estética.

Luego de esa ruptura, Neira, uno de los directores más reconocidos del teatro mendocino, quien dirigió Fiestas de la Vendimia 2021 entre otros proyectos, no dejó de hacer teatro. Fue así que en la sede del Partido Humanista en Ciudad, formó un nuevo elenco con el que continúa su trabajo como hacedor cultural.

Pero quedó una luz prendida del elenco Viceversa, que de a poco volvió a trabajar y hoy estrenan una nueva puesta. Se trata de la obra “Subte”, que tendrá la actuación de Silvia del Castillo, una de las actrices que conforman el grupo.

La función será hoy, a las 20.30 horas, en la sede del Partido Humanista, ubicado en Avenida España 1985, de Ciudad.

El elenco Viceversa vuelve a escena con una comedia.

Un regreso con proyección

De a poco, Walter Neira volvió a trabajar con su elenco original, al cual se sumaron nuevos actores y decidió reponer “Subte”, una comedia escrita por los españoles Rafael González y Francisco Sanguino, que antes del cierre de la sala Viceversa solo tuvo dos funciones.

“La obra “Subte” la hicimos en esa época, y la estrenamos con Silvia y Alejandro Pelegrina hace unos catorce años. Solo hicimos dos funciones, entonces es como un estreno real. Lo mismo sucedió con “Final de Partida”, hicimos un par de funciones, pero luego participamos del Festival Internacional en San Pablo y ganamos tres premios”, recuerda Walter Neire sobre las últimas producciones independientes con el elenco, que ahora vuelve a las tablas mendocinas.

En “Subte”, la trama tiene a dos protagonistas. Por un lado, a una mujer con paraguas y repulsión por las tormentas. Del otro, un hombre gris, y aversión por las serpientes, que se encuentran de casualidad en una parada de subte.

La obra es una comedia sumamente interesante ya que enfrenta a dos personajes totalmente opuestos que se encuentran en el andén del subte de casualidad. Hay un diálogo que comienza y se corta, pero esos desconocidos se empiezan a reconocer mezclando sensaciones tan agridulces como las nuestras propias, para terminar tan desconocidos como al principio.

Con la actuación de Silvia del Castillo y Raúl Ricardo Rojas, la obra vuelve de la mano del renovado elenco Viceversa.

“Yo utilizo las obras como vehículo para interpelar al público. Siempre hice teatro de texto y es lo que me interesa. Yo no hago creaciones colectivas, yo entreno a un actor para que haga un verdadero personaje pensado y escrito, y con su propia impronta. Me gustan los textos que me dejen intervenir. Hoy lo que sucede es que el teatro está devaluado, pero yo vivo de eso, es lo que me ha mantenido vivo y no lo puedo evitar. Si yo hago una función en una sala para 50 personas y vienen 20, no importa yo lo hago igual”, cuenta Walter Neira sobre su mirada del teatro y su forma de trabajo, que no caducó pese a los cambios de época.

Además de este regreso del elenco, Neira formó el elenco La Misma Enagua con el que montó obras como “La espera trágica” de Tato Pavlovsky, “Las Tejedoras” y “Pim pam pum”.

El director vuelve a escena con su histórico elenco Viceversa.

Pero ahora con la formación nueva Viceversa, además de la función de hoy, ya tienen planes de montar otras producciones y presentarlas en el teatro Quintanilla.

“Les propuse volver a hacer algunas de las obras que hicimos en la última etapa. Cuando cerramos estábamos con “Subte”, “Final de Partida” y “Acasuzo”. Asi que retomamos esos dos proyectos y tenemos unas fechas para los primeros días de mayo, para hacer las tres obras que tengo: “Subte”, “Final de Partida” y “Pim pam pum””.

Desde la gestión independiente y colectiva, Walter Neira se forjó su espacio en el teatro mendocino, fiel a su estilo, su forma de trabajar y hacer teatro.

“Creo que a las gestiones culturales de los gobiernos no les importó el teatro. La única manifestación a favor del teatro fue la creación de la Comedia Municipal. Nos han tocado Gobiernos tan conservadores, que nada ha cambiado. El conservadurismo en la cultura es un pecado. Hoy hay otras formas y estilo de hacer teatro, que es válido en todos sus sentidos como manifestación estética. A mí lo que me gusta es el teatro y por eso voy a luchar hasta la muerte. Es mucho laburo, poco beneficio, pero si logro llegar aunque sea a un grupo de personas, es un aliciente para seguir”.

Silvia del Castillo y Raúl Ricardo Rojas interpretan la comedia.

Dónde ver Subte

El elenco Viceversa vuelve a escena con “Subte”, la comedia dirigida por Walter Neira, protagonizada por Raúl Ricardo Rojas y Silvia Del Castillo.

La obra tendrá una única función, hoy, a las 20.30 horas, en la Avenida España 1985, Ciudad. Las entradas anticipadas se pueden comprar al número 261 5919446.

