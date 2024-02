El día que Claudio Rissi quiso desligarse de El Marginal: “Me ven como Borges y soy mucho más que eso’'

Claudio Rissi murió a los 67 años. Su deceso fecha esta misma mañana y causó conmoción en el ámbito del espectáculo, siendo parte de producciones en cine, teatro y televisión. Además, sus seguidores mostraron su dolor en redes. Su papel como Mario Borges, en la serie “El Marginal” lo llevaron al máximo de su popularidad.

“Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Rissi. Durante su trayectoria de más de cuatro décadas se destacó en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento”, publicó la Asociación Argentina de Actores.

El actor falleció a los 67 años e inmortalizó a su personaje en El Marginal.

Rissi se encontraba ingresado en la clínica Los Arcos, ubicada en el barrio de Palermo y luchaba contra un cáncer.

Más allá de desempeñar el papel de Borges, líder de una de las facciones dentro de la cárcel donde se desarrolla la serie que tenía de protagonista a Nicolás Furtado, también recibió reconocimiento por sus actuaciones como Galván en “Los simuladores”, El Fletero en “Okupas”, el comisario Filpi en “El puntero” y hasta fue Chitoro, el padre de Diego Maradona en “Maradona: Sueño Bendito”.

Sin embargo, hubo una vez que Rissi lamentó haber sido Borges, en la popular tira de Sebastian Ortega. Fue en 2022 cuando a punto de estrenar ‘Los perros’, de Nelson Valente, en teatro, trató de despegarse de su papel.

Claudio Rissi no quería ser relacionado con Marito Borges

Claudio Rissi nunca se dio créditos de ser el “actor del momento”, pero sí logró hacerse cargo que tras interpretar a Borges su popularidad creció a niveles que lo avergonzaron en cada momento.

Tras ser consultado por su nueva popularidad, Rissi respondió con humildad: “No tengo esa noción muy clara y tampoco sé si me quiero hacer cargo. Sí disfruto que me convertí en un actor popular además de prestigioso, porque por lo general no van de la mano el prestigio y la popularidad”.

El conmovedor adiós de Nico Furtado a Claudio Rissi, tras su muerte a los 67 años.

Sobre su apuesta de aquel entonces, que había apartado su vida de la pantalla para priorizar el teatro, Claudio Rissi no rebajo su papel en El Marginal, pero trató de despegarse de él. “El grueso del público me ve como Mario Borges y yo soy mucho más que eso”, lanzó.

Luego, agregó que fue algo inevitable: “La gente cuando compra un personaje, después es fiel a ese actor y de a poco te empieza a descubrir en otros personajes y eso me reconforta. Después dicen: “mira, el de ‘Los simuladores’ también’'.