El antes y después de Oriana Sabatini: así se transformó con el pasar de los años

Luego de una trayectoria que comenzó en el modelaje durante su adolescencia y en su debut televisivo con Aliados, Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop, ha experimentado una transformación gradual en su apariencia a lo largo de los años, desde sus inicios hasta su actualidad como cantante, a sus 27 años.

En sus comienzos, su belleza impactó al público, pero Oriana Sabatini admitió haber sufrido trastornos alimenticios, desde anorexia hasta atracón, durante aproximadamente una década, problemas de los que asegura haberse recuperado.

Así se veía Oriana Sabatini

A pesar de mantener hábitos saludables en alimentación y entrenamiento en la actualidad, la joven ha reconocido su obsesión por la estética corporal.

“Siempre tuve una obsesión horrible con eso, pero definitivamente la exposición que te dan las redes sociales hizo que, en cierto punto, me ponga más presión de la que ya tenía”, reveló en una sesión de preguntas en Instagram.

Entre las consultas de sus seguidores, negó rotundamente haberse sometido a cirugías estáticas, aclarando: “Muchas veces me preguntaron si tenía operada la nariz. No. Lo único que me tentó en su momento es inyectarme los labios, pero la verdad es que ahora ni ganas”.

Qué retoques estéticos se hizo Oriana Sabatini

A pesar de sus declaraciones, con el paso del tiempo, el rostro de Sabatini ha experimentado cambios sutiles, mostrándose diferente a sus inicios en los medios. Además del cambio natural de la adolescencia a la juventud, ha recibido asesoramiento profesional.

En julio de 2022, la cantante compartió un video en el que se la veía sometiéndose a un procedimiento para realzar sus labios. Y menos de un año después, optó por nuevos retoques estéticos, incluyendo cambios en la mandíbula, nariz y labios, llevados a cabo de manera ambulatoria.

El cirujano Miguel Puga fue quien mostró el tratamiento de Oriana, que consistió en la aplicación de ácido hialurónico para definir la punta de la nariz y el mentón, así como para volver a engrosar los labios.

Oriana Sabatini y sus looks actuales / Instagram

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini con las cejas decoloradas

