“Doble Discurso”, la nueva comedia con Diego Peretti que une la política, el romance y el periodismo

Una historia que puede resultar una interesante previa electoral, en los tiempos que corren en nuestro país. “Doble Discurso” es la nueva producción de Amazon Prime Video, protagonizada por Diego Peretti, Julieta Cardinali y Rafael Ferro.

La cinta es otra de las apuestas de la plataforma en materia de ficción en la Argentina, que primero pasará por las multisalas comerciales y luego llegará al streaming. La comedia que entrelaza romance, ironía y el mundo político y periodístico llega a los cines el próximo jueves 27 de julio, y se estrenará el 4 de agosto en la plataforma Amazon Prime Video.

“Doble Discurso” está dirigida y escrita por Hernán Guerschuny (El crítico, Recreo y Una noche de amor) y producida por Lucas Jinkis. Es una producción de Zeppelin Studio (Días de Gallos, Bilardo, el Dr. del Fútbol, Nahir y Juan Domingo, del libro La novela de Perón, de Tomas Eloy Martinez).

La nueva producción de Amazon Original que estrena el próximo jueves en los cines.

Una comedia que suena al clásico “Cyrano de Bergerac”

La película conforma la lista de estrenos nacionales que llegan a las salas del país y que luego pasarán al streaming.

“Doble Discurso” se centra en la historia de El Griego (Diego Peretti), un desafortunado consultor de imagen para políticos A pesar de su apariencia poco atractiva y su lamentable pasado, posee increíbles habilidades persuasivas gracias a su dominio de la argumentación.

Del otro lado, Ricardo Prat (Rafael Ferro), un carismático candidato, pero limitado intelectualmente, lo contrata como último recurso cuando Camila Hewel (Julieta Cardinali), una periodista combativa, decide confrontarlo para exponer su problemático pasado y los negocios turbios de su familia. Gracias a El Griego, el candidato comienza a comportarse y a hablar de una forma que hace que la periodista se enamore de él, sin estar consciente de que cada acción y palabra viene de la mente y corazón de alguien que la ama en secreto.

La nueva comedia protagonizada por Diego Peretti.

En plena época electoral en la Argentina y a pocos días de las elecciones primarias presidenciales, la cinta plantea con suspicacia el costado oscuro de la política, donde también se entrelaza lo humano y una trama romántica que une a los personajes principales.

“Yo lo veo como un thriller político romántico, que pone la lupa en cierta forma de hacer política con el que habría que distanciarse. Es una crítica que trata de ser carnal con respecto a la realidad política., sostiene Diego Peretti en un junket de prensa exclusivo con Los Andes.

Al estilo Cyrano de Bergerac, un clásico del francés Edmond Rostand, este triángulo entre los personajes tiene cierto parecido a la historia publicada en el siglo XIX, pero que juega en su justa medida con el humor negro, el rol de la política y el periodismo en la actualidad.

La nueva película de Amazon Original.

Es ahí, donde el personaje de Cardinali toma un rol primordial al buscar desenmascarar al verdadero candidato frente a la contienda electoral.

“A mi lo que me gustaba del personaje de Camila, esta periodista de investigación es que es alguien que todavía no está contaminada por la mentira, por los sobornos, por lo que está atrás del contexto político. Lo interesante del personaje es que tiene esos ideales más puros, reales, que a nosotros nos gustaría ver de un periodista de investigación. Y su gran maestro fue el Griego y ella quiere superar a ese maestro, demostrando con actos que va por la verdad”, detalla la actriz sobre el personaje que interpreta en la comedia.

Claro que la trama está marcada por el personaje del Griego, un brillante retórico y periodista, que vuelve al ruedo del mundillo político, interpretado por un Peretti que le da el condimento justo de simpatía y nostalgia que requiere el personaje.

-El personaje de Griego le saca la tensión al guion con un humor negro, ¿Cómo pensaste el personaje cuándo te llegó la propuesta?

Diego Peretti: -El humor pasa por lo cínico que es con respecto a la política y el destino de la gente, la estafa a la gente. Y el lo toma con cierta distancia, que se torna una situación con humor, de un humor patético y negro. Porque te vincula con la realidad y la realidad no tiene mucho espacio para reírse.

Pero a mi me gustó porque está bien escrita, se mete e investiga este mundo de la política la más perversa, y lo hace bien, con la excusa de ser un maestro de la retórica. Y eso lo emparenta con la anécdota del Cyrano. Y el romanticismo de los personajes al final.

-Y el personaje de Ricardo Prat es una clara alusión a los políticos de estos tiempos.

Rafael Ferro: -El tipo es ambicioso, fue un deportista exitoso, y entra a este mundo porque no tiene mucha idea de los difícil que puede ser entrar a ese mundo de la política. Y era interesante explorar hasta donde puede llegar uno y hasta donde puede ser creíble un discurso que no es tuyo. Y lo que hay que tapar en eso. Era interesante desde ahí, y actoramente esto de ser asesorado por alguien y ponerle la cara a una verdad que es de otro. Eso me pareció interesante.

-El romance que involucra a los personajes, les da un toque de humanidad y lo diferencia de otras comedias.

Cardinali: -La historia de amor que atraviesa la película es hermosa entre los tres personajes. Eso muestra la parte humana y débil a los tres. Los podes ver más frágiles y también muestran un discurso interno con el que luchan.