Diez recordadas frases de Jorge Lanata: “No hay tiempo. Es la vida y la muerte”

La muerte de Jorge Lanata a los 64 años cambió la agenda mediática de este lunes. El periodista de investigación falleció tras seis meses de internación en el hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

El primer trabajo de Lanata en los medios fue en Radio Colonia a los 14 años. Escribía informes. Tras esa primera experiencia, el periodista pasó por casi todos los formatos informativos. Radio, gráfica y televisión.

Lanata logró redefinir la forma de hacer periodismo en Argentina y a lo largo de su carrera dejó grandes frases, que serán recordadas durante años. Diario Clarín recopiló 10 para destacar.

1 “A mí, desde que nací, todo el mundo trata de moldearme. La gente, por ejemplo, quiere que deje de fumar, pero lo que les molesta no es, en realidad, que fume, sino que no les obedezca. El cigarrillo es una excusa. (…) Nos admiran porque no nos dejamos tocar el culo en un mundo tan mierda como la televisión, pero en el fondo nos odian porque estamos ahí, refregándoles en la cara que hay tipos que pueden resistir”. En Lanata: secretos, virtudes y pecados del periodista más amado y odiado de la Argentina, el libro autobiográfico que escribió Luis Majul.

2 “A Alberto Nisman lo mataron, es obvio. Ojalá se pueda reabrir la causa”. La Noche de Mirtha en agosto de 2016.

3 “Cristina y Alberto parecen chicos de 10 años”. A Viviana Canosa, en julio de 2022, en A24.

4 “No son solo las agresiones, sino la imputación de un delito. Esto me parece más grave, porque una cosa es que te digan que sos un mal periodista, no pasa nada; pero otra muy distinto es que te digan ‘ensobrado’, porque ahí te están imputando un delito. Así como cuando nosotros imputamos delitos a los políticos tratamos de tener todas las pruebas posibles, el Presidente debería intentar algo similar”. Sobre Javier Milei, en su presentación ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en mayo de 2024.

5 “No me da miedo la muerte. Nunca sentí que me fuese a morir”. La Nación, en julio de 2022.

6 “Cristina tiene que estar presa. Lamento decirlo, pero que sea vicepresidenta es una locura. Pero todos lo aceptamos, la gente la voto, pero no está bien. No podemos poner en la presidencia a una persona que tiene que estar presa y si no lo estuvo hasta hoy es por lentitud de la Justicia o por lo que sea. Me consta. Sabemos que es así. Entonces, todo lo demás, cuando vos me decís si puede ser presidenta, no es por una cuestión política, es que no está bien. En la Argentina, lo bueno tiene que ser bueno y lo malo tiene que ser malo”, La Nación, en julio de 2022.

7 “La verdad es que yo me peleé con todos, Macri incluido. En la radio cuando hablo mal de este Gobierno hay mucha gente que llama para putear, porque nuestra audiencia vota a Macri. Pero no me importa. Ahora, por ejemplo, de las notas que tenemos pautadas para la tele hay algunas que le pegan claramente al Gobierno”. A Clarín, en julio de 2017.

8 “Vos no sabés donde estás y para vos la vida es lo que te está pasando en ese momento, que es un sueño. Eso te hace pensar: ¿Y si esta conversación que estamos teniendo es un sueño? Los sueños cuando yo estaba en terapia intensiva eran vívidos. No era que yo me daba cuenta de que era un sueño. Eso para mí era la vida. Evidentemente no lo era”. A Clarín, en septiembre de 2023.

9 “El lugar que yo construí: es desgastante, pero es lindo. Sería una locura irme. Entonces vivo esa contradicción, entre irme o quedarme. Y quiero quedarme, aunque cada vez tenga menos espacios: hoy el 80 por ciento de los medios está manejado por el Gobierno. Telefe está muy influenciado por el Gobierno, Canal 9 es casi del Gobierno, Canal 7 es del Gobierno y América está con el Gobierno... Entonces, ¿a dónde voy?”. A La Nación, en enero de 2012.

10 “Mi mensaje universal después de todo esto es que garchen todo lo que puedan, quiéranse, no pierdan el tiempo. Ya sé que suena a discurso hippie pero no lo es. Es así, no hay tiempo. Es la vida y la muerte. Hagamos menos planes, es lo que a mí me quedó de esos días y démosle para delante”. En Lanata sin filtro, en septiembre de 2023.

Jorge Lanata será despedido en la Legislatura porteña

Los restos de Jorge Lanata serán despedidos en la Legislatura porteña. El último adiós al periodista se llevará a cabo este martes, posiblemente a partir de las 10 de la mañana en una sala acondicionada especialmente para el evento en el Palacio Legislativo de la Ciudad.

Lanata murió este lunes tras seis meses de internaciones y diversas complicaciones de salud. El pasado viernes su estado se agravó y en las últimas horas su salud entró en un cuadro irreversible, que tuvo su desenlace esta tarde.