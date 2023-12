Diego Gareca: “Creemos que cada escuela puede ser un recinto para generar actividades artísticas”

Por segunda vez en su trayectoria en la gestión pública, Diego Gareca formará parte de la Secretaría de Cultura de Mendoza. En esta ocasión, el ex Director de Cultura de Godoy Cruz, ahora vuelve a la gestión provincial.

Fue designado Subsecretario de Cultura de la Provincia, dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, que conduce Tadeo García Zalazar, Intendente saliente de Godoy Cruz.

Para Gareca, el equipo mayor de trabajo es conocido. En su anterior gestión provincial, formó parte del gabinete en el primer mandato de Alfredo Cornejo (2015 a 2019). Y en este segundo periodo, la historia se repite, solo que cambia la estructura.

Un superministerio que une Educación y Cultura

Uno de los cambios en la nueva gestión cultural de Mendoza es la incorporación de la Secretaría de Cultura al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas. Es ahí donde el vínculo entre educación y cultura será uno de los pilares de la gestión.

Una de las miradas fuertes de Gareca está puesta en la gestión cultural, con la integración de la sociedad, desde lo micro a lo macro en la provincia. Lo desarrolló en su mandato en Godoy Cruz y planea activarlo a nivel provincial.

La anterior gestión provincial del flamante Subsecretario estuvo teñida por dos hechos que lo marcaron. Por un lado, el incendio de la cúpula del Espacio Contemporáneo de Arte (por la cual enfrentó una causa judicial y fue sobreseído), y el accidente del desprendimiento de la grúa en el ensayo de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Diego Gareca Subsecretario de Cultura de la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Cómo tomaste esta nueva oportunidad de volver a la gestión provincial?

-Bien. Lo único en común entre el municipio y la provincia es trabajar con la gestión cultural, que es lo que más me interesa. Y que trato de poner en valor, con el resto de los municipios. Hacer gestión cultural es distinto a un cronograma de actividades oficiales. Desarrollar políticas públicas de cultura es lo que más me interesa.

-Ya tenés la experiencia de una gestión hasta el 2019, ¿qué planteás para esta nueva gestión con un contexto difícil?

-Es otro desafío, es la experiencia de los funcionarios en gestionar lo público. Cuando uno gestiona eso, claramente la sociedad tiene su evolución, un tiempo no es igual al otro. Y este periodo no se parece en nada al primer gobierno del Gobernador Alfredo Cornejo, y comienza en un contexto complejo desde lo económico. Y en esa tarea nos tenemos que desarrollar y pensar en una gestión, que en esta oportunidad va a tener un gran desafío, que es formar parte de este súperministerio. Y una de las pautas fundamentales del trabajo es la relación que estamos trazando entre cultura y educación. Es una experiencia que la provincia no ha transitado. Ya estuvo la combinación de Cultura y Turismo, pero este es un buen maridaje porque son dos herramientas vitales para el desarrollo de una sociedad. Son los hermanos que necesitan estar juntos para lograr buenos resultados. Este súperministerio nos va a permitir abordar la gestión con una mirada de inclusión social y con la posibilidad de desarrollar contenidos artísticos, y concretar acciones conjuntas con el área de Educación. De hecho, ya estuvimos reunidos con varios organismos de la Dirección General de Escuelas, y tendremos una fuerte impronta desde la cultura. Es uno de los desafíos en estos cuatro años.

-Justamente un reclamo de los docentes y artistas es la continuidad de las escuelas artísticas.

-Dentro de la Dirección General de Escuelas hay ciertos programas con los que nos vamos a vincular. Como el Programa de Talleres en el verano dentro del sistema penitenciario, por ejemplo. Y la intención es en qué va a servir la cultura en el sistema educativo. Buscamos que se institucionalice el consumo cultural en las primeras infancias. Que sea una condición natural que los niños visiten los centros culturales, como una tarea institucional. O incluso el programa El Folclore va a las Escuelas, o el programa de Orquestas Infantiles, o Coros. Ese es el vínculo principal que vamos a trazar entre Educación y Cultura. También tenemos la Feria del Libro y queremos hacerla itineraria por los departamentos. Hay una posibilidad de desarrollo de un trabajo conjunto. Algo que hicimos en la gestión anterior fue federalizar las actividades, y se denominaron los distritos culturales como una forma de federalizar las actividades principales. En ese esquema de mirada federal pensando en los departamentos, creemos que cada escuela puede ser un recinto para generar actividades artísticas.

Vendimia y las salas oficiales, un desafío a poner en valor

-En cuánto al calendario de Vendimia, ¿se pensó en una acción en particular?

-Ya está decidido y seleccionado el proyecto para la Fiesta Nacional de la Vendimia, y el trabajo está avanzado. Nosotros vamos a continuar esa tarea y algunas de las novedades para el cronograma de Vendimia, por ejemplo, es que la Bendición de los Frutos la vamos a hacer en un departamento, al igual que la Semana Federal, que saldrá del Parque San Martín y se realizará en otro departamento del Gran Mendoza. Y estamos sumando al calendario otras actividades, para enero y febrero, junto con las Vendimias Departamentales.

Fiesta Nacional de la Vendimia 2024 La dirección será de Pablo Perri y guion de Silvia Graciela Moyano. Foto: Orlando Pelichotti

-Respecto a las actividades en salas provinciales, sobre todo el Espacio Cultural Julio Le Parc, ¿hay un proyecto para darle mayor continuidad a la programación?

-Puntualmente, la intención es desarrollar el programa Barrio Le Parc, y convertir al Centro en un espacio para las Industrias Creativas. Será la sede de ciertos proyectos de las industrias creativas. Y también tendrá su programación artística. Pero es un espacio que queremos aprovechar, con una fuerte participación de la comunidad, por eso ya estamos coordinando acciones para ciertos programas y trabajar codo a codo con los municipios. Y también tenemos el Museo Fader, el Espacio Máximo Arias, el ECA, el Eca Sur, el Archivo Histórico, en el que ya estamos armando la agenda y una vez confirmado todo el gabinete que me va a acompañar, la idea es poder asignar que cada espacio tenga su identidad y gestión.

Centro cultural Julio Le Parc

-La agenda de festivales de verano depende de los municipios, pero ¿en qué va a cooperar la provincia con esa programación?

-Tendremos reuniones con los Intendentes y cuando planteamos esta mirada federal en toda la provincia, en unos días vamos a convocar a una reunión con los directores de Cultura. Conozco el trabajo de los municipios y tenemos algunas acciones desarrolladas, como la sucursal de la Librería Pública Gildo D’Accurzio. Hay unos programas que queremos desarrollar entre Ediciones Culturales y las bibliotecas públicas, con venta de libros de autores locales. Vamos a tener un vínculo estrecho con los municipios. Claro que cada uno tiene una agenda propia, pero vamos a acercar un plan de trabajo para acciones en equipo.

-¿Hay alguna modificación del presupuesto para Cultura?

-El presupuesto ya está aprobado y claro que es un mal momento de la economía argentina para administrar los presupuestos públicos. Desde octubre, cuando se aprobó, a la fecha el dinero no rinde lo mismo, y seguramente cuando lleguemos a la fecha de los eventos sufrirá las variables económicas. Por eso es necesario articular entre el sector público y privado, hacer una convocatoria al acompañamiento del sector privado, como en el ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino y Feria del Libro. Estamos entusiasmados por poder sumarlos a los programas y trabajar en conjunto. Claro que el presupuesto de cualquier área va a tener variaciones por el contexto económico.