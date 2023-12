La artista Vivian Levinson abre las puertas de su taller: una experiencia de cara a la montaña

Mostrar la obra en un ámbito más cercano, lejos de las galerías clásicas del arte y una experiencia cercana con el artista. Esa fue la premisa de Vivian Levinson cuando pensó en abrir las puertas de su taller y convertirlo en una Casa Atelier, para visitantes interesados en el arte.

Fue así que la artista plástica mendocina, reconocida por participar en innumerables obras individuales y colectivas, y su trabajo como Supervisora en Vendimia, y experta en cajas lumínicas, decidió dar a conocer su espacio más personal: su taller.

Rodeada de un gran jardín con viñedos y de fondo la montaña, su Casa Atelier ubicada en Perdriel, Luján de Cuyo, es parte de un circuito casero, pero cada vez más en boga de una experiencia que una la cultura, el arte y el paisaje mendocino.

El entorno natural de la Casa Atelier de Vivian Levinson.

De la búsqueda en soledad al espacio abierto

“Hace ochos años compramos con mi pareja un terreno en Perdriel. Y me construí mi taller en la planta de la casa. Lo bello del lugar es que conservamos la viña, y tenemos plantación de malbec y chardonnay, que lo cosechamos para hacer nuestro propio vino. Y estoy rodeada de viñas, con hermosos ventanales que me dan a la montaña”, cuenta Vivian Levinson sobre el proyecto.

Esta idea surge en un momento de cambios en su vida. Ya retirada de su trabajo en el Ministerio de Cultura y Turismo, abocada especialmente a la curaduría y la supervisión de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Levinson continuó en paralelo su trabajo como artista y nunca dejó de crear. Es por eso que hoy busca mostrar su obra en otro ámbito, lejos del circuito oficial y tener una experiencia más cercana con el público.

El taller de Vivian Levinson.

“Pero en este momento le doy un cambio en mi vida. Y en eso vuelvo a descubrir mi taller, donde hay muchas posibilidades que quiero compartir, no quiero quedarme sola con la obra. Sino que la conozcan, que la vean en el ámbito de creación. Tanto el turista como mendocino, puede ver el recorrido específico de cuatro series que tengo muy marcadas desde que empecé a trabajar con el punto. Donde pueden ver los procesos, los materiales, pueden tocar un pincel, esa intimidad que tengo en el taller, la abro y la comparto, para que la comunicación con el arte sea desde otro lugar”, apunta la artista.

Parte de la serie de obras en el taller de Vivian Levinson.

En esta experiencia, los visitantes podrán optar por conocer solo el taller, que es una visita sin costo. O bien complementar el momento con un menú casero y vino de autor, realizado con el terruño de la casa.

“Es un espacio muy natural, y el visitante también puede compartir un plato gastronómico que consiste en un sándwich de entraña con pan de masa madre. Y compartir un vino nuestro, como parte de la experiencia. La premisa es que el visitante venga a una casa taller, en un momento para compartir entre el arte con algo de gastronomía, con los sentidos que comulgan. Ya han venido algunos amigos y turistas extranjeros, pero recién estoy comenzando con la experiencia. Se comulga con el arte desde otro lugar, algo más cercano, más casero, con la mirada del artista”, explica.

La obra de Vivian Levinson en su taller.

Una serie de obras como punto de partida

A lo largo de su recorrido como artista, Vivian Levinson encontró su identidad en el punto, como un elemento en común que une y comparte su creación.

Desde el escrito en braille hasta series de pinturas que tienen un concepto interno y externo de la vida del hombre, todas están presentes en su Casa Atelier.

“Hace unos años fui a hacer unas clínicas de arte con Nora Dobarro a Buenos Aires. Y ahí comencé con mi técnica del punto. Además muchos años di clases a personas ciegas o de baja visión. Entonces el punto lo encuentro en el escrito en braille. Y cuando fui a Buenos Aires llevando mi obra principal de punto, me di cuenta que el punto es mi identidad, porque descubrí que los focos de luz son puntos de luz. Entonces me apropio de eso en mi obra, como identidad. Siempre he trabajado en mi obra en paralelo, en exposiciones individuales, colectivas y ferias internacionales”.

Dentro de las series de obras que se pueden conocer en su atelier recopila la serie de pinturas “Algún mapa cosmológico”, “Vínculos”, “Abrir para mirar” y la última en la que sigue trabajando, “Las formas que me habitan”.

El taller de Vivian Levinson abierto a los visitantes.

“La serie ‘Vínculos’ tiene que ver con las redes y conexiones que tenemos desde que nacemos, por ser parte de un clan familiar. También ‘Abrir para mirar’, donde planteo una imagen y luego hay una red que trata de abrirse. Y la última es ‘Las formas que me habitan’, donde investigo fotografías de células, de núcleos y me apropio de esa imagen, en algunos casos las transformo. No solo veo lo que pasa afuera, sino lo que sucede adentro de nosotros”, describe.

Para agendar: el artista, el taller y su obra

“Una experiencia íntima con el arte, donde la estrella es el taller y la obra”, afirma Vivian Levinson sobre la visita a su espacio creativo.

Los interesados en conocer la Casa Atelier (Perdriel, Luján de Cuyo) lo pueden hacer en forma individual o grupal. Las reservas se realizan al +5492615501156 o al Instagram de Vivian Levinson.