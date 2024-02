Desde Viña, María Becerra se metió en el cruce Milei-Lali y fue contundente: “Querer silenciar...”

En el marco de su participación en el Festival Internacional de Viña del Mar, María Becerra, una de las artistas argentinas más destacadas, compartió su perspectiva sobre la actual situación política en Argentina y se pronunció sobre el reciente cruce entre Lali Espósito y Javier Milei.

Esto dijo María Becerra de Milei y Lali

Previo a su presentación en el famoso festival chileno, la joven cantante abordó temas políticos en una entrevista con la prensa. “Es una realidad que Argentina no está pasando por un buen momento y yo lo único que espero es que no sean puras promesas y que realmente se haga algo”, expresó Becerra al referirse al contexto político en su país.

La artista, conocida como “La nena de Argentina” y oriunda de Quilmes, compartió su postura ideológica, dejando en claro que no tiene afiliación política específica. “Yo la verdad que nunca me he casado con ningún político ni me he puesto la bandera de nadie”, afirmó.

Al hablar sobre su familia, describió su situación como la de una familia normal que enfrenta los desafíos cotidianos. “Es parte de mi realidad, mi familia es una familia normal, que se toma el colectivo para ir a trabajar, tengo familia en el conurbano, zona Sur, zona Oeste y La Plata”, compartió.

“Los escucho decir ‘Cómo subió esto, cómo subió lo otro’ y espero que todo termine siendo para bien, que todo mejore, que hagan su labor (la dirigencia política) como lo tienen que hacer”, amplió.

MARÍA BECERRA SE METIÓ EN LA POLÉMICA ENTRE MILEI Y LALI

Ante la pregunta sobre el enfrentamiento entre el presidente y Lali Espósito, la cantante defendió la libertad de expresión. “Para mí, es cualquier cosa, forma parte de la democracia y la libertad de expresión, gracias a Dios, estamos en democracia hace bastantes años”, dijo y agregó: “Querer silenciar a alguien porque está diciendo lo que piensa, no va loco”.