David González, el mendocino que ilustra grandes libros de la literatura universal

Ilustrar una obra universal no es tarea sencilla. Describir en imágenes cada metáfora y cada filosofía que plantea “Platero y yo” resulta una enorme responsabilidad.

Y esa fue la tarea que tuvo el ilustrador y diseñador gráfico David González, nacido en Mendoza, pero que a muy corta edad se radicó en España. Hijo del escultor Arturo González y sobrino del ilustrador Gabriel Fernández (quien trabajó durante varios años en Diario Los Andes), heredó el gusto por el arte gráfico y se dedica por completo a esa actividad.

Fue así que en 2014 fue convocado para ilustrar una edición aniversario en el centenario de “Platero y yo”, la obra capital del Nobel de Literatura español Juan Ramón Jiménez, y que goza de plena vigencia.

Una de las ilustraciones de David González (Gentileza Ediciones Jaguar).

Un trabajo destacado en su extenso periplo de dibujante

Aunque tiene un gran cariño por Mendoza, en plena dictadura y con solo 9 años, David se exilió junto a su familia en España, para nunca más volver. Tiene gratas historias de su familia y pese a que su trabajo tiene trascendencia internacional, nunca pudo cruzar ningún proyecto con artistas locales.

“Lamentablemente no he cruzado ningún proyecto con Mendoza. Es algo que me haría muchísima ilusión y espero con los brazos abiertos”, cuenta David González sobre su relación con su oficio y la provincia natal.

Radicado en Valencia, en 2014 realizó la primera edición ilustrada de “Platero y yo”, una obra que guarda gran significado en la actualidad y es uno de sus trabajos más destacados. “En 2014, Ediciones Jaguar (Madrid) se puso en contacto conmigo para proponerme ilustrar una edición conmemorativa del centenario de la primera edición. Tras el éxito de la primera edición y habiendo agotado todos los ejemplares, en 2021, la editorial decide sacar una segunda edición. Esta vez en rústica y en un formato ligeramente más pequeño que el anterior. Por lo que hasta la fecha, el libro lleva dos ediciones”, detalla sobre la oportunidad que tuvo de poner en imágenes una obra tan significativa.

Una de las ilustraciones para el poema "La Flor del Camino". | Gentileza Ediciones Jaguar.

Pero para esta tarea, González no tuvo demasiadas exigencias a la hora de crear los dibujos. “El caso es que tuve total libertad para ilustrar el libro. Desde la elección de los poemas hasta la técnica a emplear. Esto último condiciona considerablemente el tiempo en el que debí hacerlo, ya que dispuse de poco más de dos meses. Por lo que la técnica digital me pareció la mejor opción. No por ser sencilla, ni mucho menos, sino porque con ella siempre estoy a tiempo de corregir. Esta libertad, sumado al gran privilegio de ponerle imágenes a un texto de esta envergadura, fue lo que me hizo disfrutar enormemente con este trabajo. Ilustré intentando acompañar con el máximo respeto, el lirismo de Juan Ramón Jiménez”, sentencia sobre el trabajo que le propuso Ediciones Jaguar y que le valió el reconocimiento de sus pares y los lectores, que vieron con buenos ojos esta obra inédita.

Tanto la naturalidad y sencillez de sus dibujos lograron un trabajo a medida: el de imaginar la poesía a través del trazo del lápiz. La calidez del color y el pensar a los personajes como si fueran reales es una de las claves que se desprenden de las ilustraciones de González.

Ilustración de David González en la edición inédita. | Gentileza Ediciones Jaguar.

Graduado en Diseño Gráfico, el ilustrador está estrechamente familiarizado con el mundo editorial. Lleva concretados un gran número de proyectos, colaborando con distintas editoriales, algunas de ellas dedicadas a la literatura infantil. “Ahora mismo estoy trabajando para diversas editoriales ilustrando libros de texto para diferentes niveles educativos. Aunque debo destacar un proyecto en particular, en el que llevo trabajando un tiempo. Se trata de un libro álbum que he escrito e ilustrado. Espero que no tarde mucho en ver la luz”, adelanta.