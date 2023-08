Cuál es la cantante con más dinero en todo el mundo

Las artistas más ricas del mundo han vuelto a ser destacadas en la reciente lista anual de Forbes, demostrando que su éxito musical va acompañado de impresionantes fortunas.

Esta exclusiva selección de figuras icónicas de la industria de la música revela que el dinero no hace distinciones cuando se trata de reconocimiento y logros.

Encabezando la lista, encontramos a Rihanna, cuya fortuna la coloca como la cantante más adinerada del planeta. Originaria de Barbados, su imperio empresarial, que abarca desde cosméticos hasta ropa, ha contribuido a su increíble patrimonio de 1.4 mil millones de dólares.

Rihanna

Aunque no ha lanzado nueva música en años, su marca Fenty Beauty sigue generando ingresos y su presencia en las plataformas de streaming musical sigue siendo destacada.

Taylor Swift y Madonna completan el podio

Justo detrás de Rihanna se encuentra Taylor Swift, quien ha acumulado una fortuna de 740 millones de dólares. En medio de una gira millonaria con su tour “Eras”, Swift ha demostrado su destreza en el mundo del marketing, obteniendo 170 millones de dólares solo en el último año con su álbum “Midnights”.

Taylor Swift (AP)

Madonna, conocida como la “reina del pop”, ocupa el tercer puesto en la lista. Con una carrera musical que abarca cuatro décadas, Madonna ha cosechado cuantiosos beneficios a lo largo de los años.

Además, su actual gira conmemorativa de 40 años en los escenarios añade otra fuente de ingresos a su fortuna estimada en 580 millones de dólares.

Del puesto 4 al 7 entre las cantantes más ricas del mundo

En cuarto lugar se encuentra Beyoncé, con una impresionante fortuna de 540 millones de dólares. Además de su éxito musical, su tour en solitario “Renaissance” después de siete años ha contribuido significativamente a sus ganancias.

Beyoncé

Celine Dion, con su icónica trayectoria musical de tres décadas, ha amasado una fortuna de 480 millones de dólares. Sus éxitos atemporales como “My Heart Will Go On” y “It’s All Coming Back to Me Now” la han convertido en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos.

El género country también hace su presencia en la lista a través de Dolly Parton, quien ha acumulado una sólida fortuna de 440 millones de dólares a lo largo de su destacada carrera.

Por último, Barbra Streisand cierra este selecto grupo con una fortuna de 430 millones de dólares, resultado de su dedicación y trabajo incansable a lo largo de su vida en la industria musical.

Seguí Leyendo