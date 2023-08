Cristina Pérez confirmó cuál será su futuro si su pareja, Luis Petri, gana la vicepresidencia

Cristina Pérez habló con Ángel de Brito, en medio de una situación personal muy difiícil por la muerte de su mamá. El periodista le habló para saludarla por lo ocurrido y aprovechó para consultarle sobre su ausencia en el noticiero en la cobertura de las elecciones PASO y por su futuro laboral, en caso de que gane Luis Petri la vicepresidencia.

En LAM, el periodista contó el diálogo que mantuvo con la conductora de Telefe Noticias y reveló la decisión que Pérez tomó para su futuro. “Le quiero mandar un beso grande a Cristina Pérez que ayer se habló mucho de ella porque no estaba haciendo la cobertura de las elecciones y no va a estar en el noticiero por quince días”, reveló De Brito.

“Ayer (por el domingo) estaba compañando a su marido que era uno de los candidatos. Por eso, a pesar de todos los rumores que hay, ella decidió correrse de las elecciones porque siente que hay un conflicto de intereses”, agregó el conductor de América.

“Si Bullrich gana, su marido va a ser vicepresidente y ella va a dejar el noticiero. Me dijo firmemente ‘si mi marido es electo, dejo el noticiero y haré otro tipo de trabajos en la empresa, que no tengan nada que ver con la política ni con la economía’”, contó sobre la charla que mantuvo con su colega.

Cristina Pérez se refirió a su futuro laboral, lejos de “Telefe Noticias”

Cristina Pérez está comprometida con Luis Petri, precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, lo que complica el plano laboral de la conductora estrella de Telefe Noticias. Incluso, desde el canal ya establecieron que ella no presente los segmentos electorales, por su delicada situación personal, y habrían acordado qué pasará con ella en caso de que su pareja gane las eleccciones presidenciales.

El tema de la situación laboral de la periodista surgió en el pase con Baby Etchecopar por Radio Rivadavia. Su colega le preguntó cuál sería su situación personal en el canal en el caso de que su pareja gane las próximas elecciones y ella fue muy sincera sobre la postura que podría tomar, aunque no quiso adelantarse a los hechos.

“Me encanta que me hagas la pregunta”, comentó Pérez y resaltó: “Estoy viviendo una situación que nunca me imaginé que me podía tocar, pero todavía no pasó nada, estamos en una transición”.

“Lo que ocurre es que tanto el canal como yo estamos convencidos de una cosa: que hay que hacer siempre lo correcto y lo mejor para un producto creíble como es Telefe Noticias. Y en el canal tenemos nuestras reglas de lo que se llama compliance. Es decir cuando se produce eventualmente un choque de intereses”, explicó la conductora.

“Lo estoy contando porque es un tema muy serio del que no hablé nunca, y sé que algún día me lo iban a preguntar, y soy una persona que habla en forma transparente de esto”.

Cristina Pérez aclaró que sería “segunda dama” si Luis Petri gana las elecciones

Además de aclarar que si Petri gana y se convierte en vicepresidente, ella sería “segunda dama”, aseguró que ya habló del posible escenario tras un resultado positivo para el mendocino.

“En el canal ya hablamos de todas estas cosas, sobre todo para preservar la credibilidad de Telefe Noticias y también para preservar nuestro vínculo, porque yo tengo una relación de trabajo con el canal de 21 años. Entonces probablemente cambiaré el género de tipo de trabajo a otro tipo de producto, pero para eso todavía faltan dos instancias muy importantes, que son las elecciones”, aclaró.

“Hoy voy a cumplir 50, yo soy una persona que sabe abrirse camino y que voy a encontrar una manera de rencauzar la profesión. No es postergar, es reconvertir, nunca fui ‘la mujer de’, y me voy a reinventar”, cerró.

Cristina Pérez desmintió que le hayan pedido renunciar a Telefe Noticias

En una entrevista con A La Tarde, Cristina Pérez fue consultada sobre un rumor que circulaba que desde Telefe le habrían exigido tomar la decisión de seguir o no frente al noticiero y ella fue contundente.

“No. Las relaciones mías con el canal son muy buenas y son 21 años de trabajo con Telefe. Por lo pronto, yo en el noticiero, en estos días de campaña, considerando que Luis es candidato, no estoy presentando el segmento electoral. Por mi lado trato de hacer siempre lo correcto y el canal también, entonces en eso vamos a ser transparente. Pero faltan cosas por ocurrir”, respondió.

Sin embargo, no quiso adelantarse a un posible resultado ni hacer “futurología”. “En su momento veremos que pasa con nuestro camino y mi camino en particular. Pero me parece que en ese sentido hay que ir paso a paso”, aseguró.

