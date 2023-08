Con un emotivo mensaje Ximena Capristo pidió por la salud de Silvina Luna

Ximena Capristo estuvo activa por sus redes sociales y aprovechó su influencia para publicar un emotivo mensaje para pedir por la salud de una de sus grandes amigas dentro del mundo del espectáculo, Silvina Luna.

Cabe recordar que desde hace tres meses la modelo se encuentra internada en el Hospital Italiano luchando por su vida luego del delicado cuadro de hipercalcemia que tuvo tras las cirugías estéticas realizadas por el médico Aníbal Lotocki y que le trajo como consecuencia una insuficiencia renal.

A pesar de haber mostrado una mejoría, nunca dejó de estar delicada. En las últimas horas, se confirmó que Luna volvió a recaer y se determinó que su salud se encuentra en estado muy crítico, por lo que estará en constante observación.

Ximena Capristo le envío un emotivo mensaje a Silvina Luna

El conmovedor mensaje de Ximena Capristo para Silvina Luna

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 1.3 millones de seguidores, la locutora publicó una imagen en sus historias con un emotivo mensaje, destinado para Silvina por su delicada situación.

“Dios ha visto tu vida, conoce de tus sueños y tus batallas. Él estará contigo, te abrirá los caminos y te dará su bendición y será tan grande que superará todo aquello que siempre has pedido”, comenzó el texto que publicó a corazón abierto. Luego y por último, Capristo finalizó su posteo con la frase: “#fuerzayfe”.

Ximena Capristo recordó un video de GH con Silvina

Yanina Latorre, durante el programa LAM, le consultó a Marixa cuál es el vínculo que mantiene actualmente con la ex de El Polaco. “No era amiga, pero no lo entiendo. ¿Cómo un cirujano puede hacer esto? Alguien que elige entrar al quirófano para embellecerse, para que le cambie la vida para mejor. No entiendo a la Justicia”, explicó la panelista.

Capristo es muy activa en sus redes sociales. A menudo, suele publicar contenido muy variado, donde se muestra generalmente con su familia. Además, enseña todas las actividades que realiza a menudo. También, suele interactuar muy seguido con sus seguidores.

Por otro lado, la locutora también posa con diferentes vestimentas, producto de su actividad comercial con varias empresas. También, muestra la intimidad de todas los programas a los que asiste y se saca fotos con sus compañeros.

