Con Nicki Nicole culminó el Festival de Viña del Mar: cómo fue esta edición, marcada por artistas argentinos

Nicki Nicole cerró en la madrugada de ayer el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, que culminó tras seis días de música con artistas internacionales y locales, y, sobre todo, con una fuerte presencia de músicos argentinos.

La trapera, verdadera estrella internacional de la música urbana, mostró su gratitud al público desplegando una gran bandera de Chile unida a una de Argentina.

“Desde que pisé Chile -dijo- no paré de sentir el cariño de todos ustedes. El amor que me están dando es increíble”.

“Más allá del reconocimiento que son ustedes, lo que me generan no se compara con nada. Este recibimiento me cambia la vida, lo voy a recordar siempre”, expresó la cantante entre lágrimas ante las 15 mil personas que se situaron en las gradas y formaron el bullicioso e implacable Monstruo de ese día.

Hacia el final de su actuación, cuando recibió las Gaviotas de Plata y de Oro, los premios que otorga el festival a petición del público, estalló en emoción.

Nicki Nicole no sólo dio un gran recital en la noche del viernes, sino que formó parte del jurado profesional encargado de puntuar la clásica competencia a la canción que se desarrolla en paralelo a los grandes shows. Así, compartió la semana con otros grandes nombres como Juanita Parra, la argentina Emilia Mernes y el cantante urbano chileno Polimá Westcoast.

El Monstruo, rendido

La actuación de Nicki Nicole fue la última de la sexta jornada de cierre del Festival de Viña del Mar, que estuvo precedida por el romántico artista colombiano Camilo y la comediante argentina Laila Roth, que se ganaron de igual manera a los asistentes al evento.

En su show, Nicki mostró en el escenario todas las relaciones que la unen a Chile: cantó “La terapia” con el cantante chileno Young Cister, así como el tema “Marsiola” con los también chilenos Standly y Cris MJ.

Christina Aguilera cantó en español

Nicki se divirtió a lo grande y prueba de ello fue cuando invitó a todo el jurado que compartió con ella esta edición a bailar y cantar en el escenario, en un instante inolvidable.

Cuando llegó el turno de “Plegarias”, la noche se iluminó con los celulares que invadieron Viña mientras el público se emocionaba con la voz de la pequeña gigante.

Un festival especial

Uno de los momentos más importantes del Festival de Viña del Mar 2023 fue la entrega de la gaviota al grupo de rock chileno Los Jaivas por su trayectoria musical de 60 años, el primer grupo chileno que ha conseguido ese galardón, que se ha entregado solo en otras tres ocasiones en las seis décadas de historia del festival.

Aunque la mayoría de los artistas que han pasado por el escenario de Viña del Mar han tenido buena acogida por parte del público, el denominado “Monstruo de la Quinta Vergara” despertó el pasado martes en el turno de la comediante Belén Mora, que acabó su rutina humorística entre abucheos de los asistentes.

Fito arrasó con los premios en el Festival Internacional de Viña del Mar

Pese a todo, el Festival de Viña del Mar 2023 llegó a su fin con el broche final de Nicki Nicole, una edición que le devolvió la música latina a la Quinta Vergara, retomando el festival latino más importante de Chile y uno de los más relevantes de toda Latinoamérica.

La noche del pop

El jueves 23 de febrero se realizó la presentación de “la realeza del pop mundial” según los presentadores. Había llegado el turno de Christina Aguilera.

Con un look imponente, la artista eligió un amplio repertorio de sus canciones más sonadas de la década del 2000. Los más destacados fueron “Genie in a Bottle”, “What a Girl Wants”, “Bionic”, “Santo” y “Falsas esperanzas”.

En una parte del show, la artista reconoció sus raíces latinas y decidió cantar algunas canciones en español. “Oh por Dios, lo hicimos. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con todos estos hermosos rostros. Desde el segundo que pisé el hotel sentí el amor de todos ustedes ¡los veo!”, dijo la compositora, en inglés al público chileno. Por su parte, los asistentes también estuvieron contentos con su desempeño, comentando en Twitter que dio “uno de los mejores espectáculos en la historia de Viña del Mar”.

Christina Aguilera se emocionó recordando sus éxitos en español.

“Es hermoso cantar estas canciones en un lugar donde realmente las aprecian, me trae mucha felicidad. Después de tantos años, es hermoso ver que estén disfrutando de mi música”, agregó, cantando la letra de “Pero me acuerdo de ti”, la canción más cantada por el Monstruo esa noche.

Luego de culminar la primera parte de su show, la artista recibió una ovación por parte de los asistenes, así como una Gaviota de Plata. Pero eso no fue todo, también le entregaron una Gaviota de Oro la cual recibió con mucho énfasis.

Más presencia argentina

Antes de estas noches, el público chileno quedó rendido ante la participación de dos argentinos: primero Tini Stoessel, quien llevó toda su buena vibra y se hizo merecedora de las dos Gaviotas que da el público.

Tini en Viña del Mar.

Después fue el turno de Fito Páez, que fue quien quizás dio el show más notable de este año, con un Monstruo que pidió a los gritos que no solamente se llevara la Gaviota de Oro y Plata, sino el Platino, una distinción para nada común entre los que pasan por el escenario de la Quinta Vergara. Fito, quien después prometió en sus redes volver el próximo año por ese premio mayor, dio un concierto amplio y lleno de emoción, enfocándose en los clásicos de “El amor después del amor”, que está presentando en un tour por los 30 años, que pasará en abril por Mendoza.