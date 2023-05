Con Elena Roger en el elenco, estrenó la segunda temporada de “Entrelazados” en Disney Plus

Elena Roger, una de las protagonistas de “Entrelazados”, la serie que acaba de estrenar su segunda temporada en Disney+ y que sigue el derrotero de una joven que viaja en el tiempo para descubrir en su genealogía el origen de su amor por la comedia musical, destacó la importancia de “preguntarse qué le pasó a nuestros antepasados para ver qué arrastramos de ellos”.

“Creo que es muy interesante mostrar que si pudiéramos saber lo que les sucedió a nuestros padres podríamos comprenderlos más”, dijo a Télam la actriz y cantante que encabezó en Londres, Broadway y Buenos Aires emblemas de la comedia musical como “Evita”, “Piaf” y “Mina, che cosa sei?!”.

Desde su primera temporada la serie recorre la historia de tres generaciones de mujeres: Allegra Sharp (Carolina Domenech, quien participó de la tira “Aliados” y “Hércules, el musical”) de 16 años, que sueña con ser parte de la compañía de teatro musical Eleven O’Clock y convertirse en la protagonista de la obra que consagró a su abuela Amelia “Cocó” Sharp (Roger) años atrás. Pero Caterina, su madre (Clara Alonso, que fue parte de “Violetta”), se lo prohíbe sin dar demasiadas explicaciones.

Hasta que Allegra encuentra un misterioso brazalete que la envía a 1994, año en que Caterina tenía su edad y daba sus primeros pasos en esa obra a la sombra de Cocó, en el pico de su carrera.

Con viajes en el tiempo, esta serie que completan Emilia Mernes (“Sofía”, la antagonista de Allegra), Kevsho (“Félix”, el amigo-enamorado de Allegra) y José “El Purre” Giménez Zapiola (en la piel de Marco, el chico que conoce en su viaje al pasado y que colaborará con el trío de mujeres) propone bucear en las distintas miradas sobre la “herencia” familiar y también descubrir un pasado desconocido para los espectadores juveniles.

Tras un exitoso paso por el teatro Gran Rex en las vacaciones de invierno de 2022, en esta nueva temporada las tres Sharp logran reunirse alrededor de un mismo deseo -montar una obra musical- mientras el brazalete lleva a Marco de los años ‘90 al presente y a la década del ´70, donde podrá ver la juventud de su padre.

Mientras colabora con las Sharp, Marco deberá descifrar a contrarreloj qué le quiere decir el brazalete y un peligro desconocido que encierra este objeto mágico que permite viajar en el tiempo.

En "Entrelazados", Roger es la abuela de la familia.

En una entrevista virtual, las tres protagonistas de esta serie conversaron con esta agencia.

-¿Qué balance hacen de la respuesta del público en la primera temporada?

-Elena Roger: Fui testigo de cómo le pegó a mi hija, de siete años, que estaba alucinada. Me estuvo taladrando durante un año y medio la cabeza preguntándome por la segunda. Se enganchó con la trama, las canciones, los personajes y esto de “¿Quién incendió el teatro?”, “¿Cómo fue que Marco viajó al presente?” y finalmente tuve la posibilidad de verla con ella primero, obligada a no decir nada, y me alucinó porque estaba en llamas.

-Carolina Domenech: A mí me sorprendió que están esperando un montón la segunda temporada y cuando mostramos el trailer empezaron a aparecer los fans a compartir sus hipótesis sobre lo que iba a pasar en esta temporada. Fue una locura, estoy muy ansiosa por saber qué opinan.

-¿Con qué se van a encontrar en esta segunda temporada?

-Clara Alonso: con música nueva, nuevos personajes, nuevos dramas, mucho amor. Es una temporada donde la historia se expande en muchas direcciones y va abriendo cada vez más posibilidades.

En "Entrelazados", Roger interpreta a una antigua gloria del musical.

-Carolina Domenech: Esta temporada se cuenta desde un lugar más sincero por parte de los personajes, logramos profundizar en sus historias, romances, en el pasado de todos y volver a ver otras facetas. A mi personaje lo encontré más honesto y me gustó mucho volver a ver el vínculo que tiene con su abuela y su madre ahora que sí tiene permitido actuar.

-Más allá del viaje en el tiempo literal, hay algo de “humanizar” a los padres a partir de comprender de dónde vienen. ¿Qué creen que aporta esa mirada en una serie juvenil?

-Elena Roger: Desde hace un tiempo se habla de las constelaciones familiares, esa técnica para entender por qué nos pasan determinadas cosas investigando en el pasado. Lo que es interesante de esta serie es que ves el viaje, qué le pasó a esos antepasados y qué arrastran los protagonistas de ellos. Antes se usaba más el ocultar las miserias familiares y ahora los padres cuentan un poco más qué les sucedió y es una manera de entender que no sabemos todo, sino que estamos transitando una nueva experiencia al criarlos y podemos tener nuestras equivocaciones. Creo que esta perspectiva abre el diálogo familiar. / Télam