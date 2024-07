Cómo es el formulario para entrar a Gran Hermano 2025: que piden y dónde hay que inscribirse

Santiago del Moro se despidió de las galas semanales, ingresando el pasado miércoles a la casa para cenar con los finalistas y revelar el contenido de la valija que él mismo ingresó meses atrás.

Además de los sobres detallando los premios que tendrán cada uno de los puestos de los finalistas, hubo uno, el primero que abrió el conductor y que estaba diferenciado por un logo de GH con brillantes, que contenía la información más esperadas para los fans: se dio por comenzada la convocatoria para una nueva edición del reality a realizarse en 2025.

Así se comienza el casting de Gran Hermano 2025.

“Atención, a partir de este momento queda abierta la inscripción para el casting de GH 2025. Deben ingresar a granhermano.mitelefe.com y el hashtag va a ser #GH2025″, anunció del Moro ante la sorpresa de Nicolás, Emmanuel y Bautista.

“Podés subirlo a Youtube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video. Una vez subido a esa plataforma, copiá el link o URL del video y pégala en el campo disponible en el formulario. El video no puede superar los 2 minutos”, aclara la producción de Telefe.

Así se comienza el casting de Gran Hermano 2025.

Una vez completados los datos básicos, el formulario propone preguntas más amplias como: estudios cursados, hobbies, habilidades, si sabe nadar, si participó de otros programas de televisión, situación laboral actual, con quiénes vive, si tiene alguna alimentación especial y si tiene vínculo con algún famoso.

Así se comienza el casting de Gran Hermano 2025.

Así se comienza el casting de Gran Hermano 2025.

Para finalizar, hay consultas más enfocadas en el juego dentro de la casa como: por qué querés entrar a Gran Hermano, qué harías con el premio, si ya te habías anotado para otras ediciones, cuál sería tu estrategia de juego y qué estarías dispuesto a hacer para ganar.

Cuatro ex concursantes no estarían en la gala final

La federalización de Gran Hermano les jugó una mala pasada a William ‘el Paisa’ López (Corrientes), Axel Klekaylo (Misiones), Alan Simone y Hernán Ontivero (Córdoba) ya que debido a que viven a gran distancia de la casa de Martínez no podrán asistir.

Los primeros en dar la información fueron los panelistas de Argenzuela, el programa radial de Jorge Rial, que afirmaron que desde la producción de Gran Hermano hicieron circular la versión de que “no hay presupuesto” para conseguirles un hotel.

“Hernán Ontivero, William ‘el Paisa’ López, Axel Klekaylo y Alan Simone no estarían en la final porque no tienen dinero para el hotel”, anunciaron en la emisión. Entonces, dieron más detalles del mal momento que estarían atravesando: “Les dijeron que no hay presupuesto y que se tienen que pagar ellos mismos, uno de ellos llegó a dormir en Retiro”.