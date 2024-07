Algunos ex Gran Hermano se rebelaron y no irán a la gala final: “no les cuesta nada”

La edición 2023 de Gran Hermano se consagró como la emisión televisiva más larga de la historía del reality en el país, causando gran furor como cuando surgió por primera vez hace poco más de 20 años.

Ahora, siete meses más tarde, finalizará con la consagración de Nicolás, Emmanuel o Bautista que entraron a “la casa más famosa”. Antes de vivirse el último programa, que será el próximo domingo 7, Hernán “Onty” Ontivero, primer eliminado de la edición, habló en exclusiva con Pilar Smith y el equipo de Gossip, luego de que Telefe realizara la selección de ex concursantes para que integren la tribuna especial en el estudio.

El Negro Onty habló en nombre de sus compañeros sobre la posible ausencia en la gala final.

Si bien el cordobés fue elegido entre otros para estar allí, recientemente, manifestó cuestionamientos y dudas por lo que aún no se sabe si estará ese día tan particular. A raíz de esta novedad, la conductora del noticiero del Espectáculo de Net Tv le consultó al respecto y reflexionó sobre su corta estadía dentro del certamen, que se vio afectada por la falsa denuncia de su expareja por presunto abandono mientras transitaba su embarazo.

Su inconformidad radica en el tema del contrato con los participantes que son del interior de la Argentina, como es el caso del “Negro Onty”, En la entrevista, indicó que la producción del canal no contempla el hotel donde se quedarían los exjugadores, por lo que deberían costearlo individualmente.

Hernan confirma que la produccion no le paga el hotel para el final y que tuvo que dormir en la plaza despues de un debate #LAM



pic.twitter.com/zFRGMj7D3U — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 4, 2024

“No les cuesta nada”, expresó Ontivero con cierta inquietud, a lo que Smith justificó que “las reglas ya estaban puestas”. “Te siguen llamando, pero para venir, ¿cómo haces?”, se preguntó el ex ‘hermanito’, quien tiene muchísimo entusiasmo por seguir trabajando en el medio.

Los otros ex concursantes no estarán en la final de Gran Hermano

La federalización de Gran Hermano les jugó una mala pasada a William ‘el Paisa’ López (Corrientes), Axel Klekaylo (Misiones), Alan Simone y Hernán ya que debido a que viven a gran distancia de la casa de Martínez no podrán asistir.

Los primeros en dar la información fueron los panelistas de Argenzuela, el programa radial de Jorge Rial, que afirmaron que desde la producción de Gran Hermano hicieron circular la versión de que “no hay presupuesto” para conseguirles un hotel.

“Hernán Ontivero, William ‘el Paisa’ López, Axel Klekaylo y Alan Simone no estarían en la final porque no tienen dinero para el hotel”, anunciaron en la emisión. Entonces, dieron más detalles del mal momento que estarían atravesando: “Les dijeron que no hay presupuesto y que se tienen que pagar ellos mismos, uno de ellos llegó a dormir en Retiro”.