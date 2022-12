Céline Dion padece el síndrome de la persona rígida: qué es esta enfermedad incurable

La reconocida cantante canadiense Céline Dion anunció la cancelación de su gira planeada para 2023 debido a la gravedad de su cuadro de salud. Es que reveló a sus fanáticos que padece el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable.

A través de un video que compartió este jueves, la artista de 54 años contó acerca de los motivos que la llevaron a tomar la decisión de poner fin a sus shows el próximo año, con la esperanza de retomarlos en 2024.

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, dijo.

La cantante Céline Dion padece el síndrome de la persona rígida

“Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan”, añadió la cantante, llevando algo de tranquilidad a sus fanáticos.

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos en el escenario actuando para ustedes”, lamentó.

Qué es el síndrome de la persona rígida, la enfermedad que padece Céline Dion

El síndrome de la persona rígida (SPR) consiste en episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco y de los brazos y piernas, que muchas veces se producen por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto. Las personas también pueden asumir posturas anormales.

Si bien es una enfermedad de rara detección, se sabe que afecta más a las mujeres que a los hombres.

El SPR deja a los afectados como “estatuas humanas”, ya que bloquea progresivamente el cuerpo en posturas rígidas que acaban por impedirles caminar o hablar.

Síntomas del síndrome de la persona rígida

Posturas anormales como encorvarse.

Episodios de rigidez muscular y espasmos debido a una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto.

Caídas.

Epilepsia.

El tratamiento farmacológico se realiza con medicamentos relajantes musculares y medicamentos con mecanismo inmunomodulador o inmunosupresor. Adicionalmente, se requiere un plan complementario de rehabilitación.