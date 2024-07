Celebrities al ritmo de la Scaloneta: los famosos que alentaron a la Selección Argentina desde Nueva York

Este martes por la noche, la Selección Argentina aseguró su pase a la final de la Copa América 2024 tras vencer a Canadá 2-0.

La victoria no solo fue motivo de celebración para los jugadores y los fanáticos, sino también para varias personalidades del mundo del entretenimiento que estuvieron apoyando al equipo nacional.

Desde las tribunas del estadio en los Estados Unidos hasta los hogares en Argentina, las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento y festejo.

Famosos como Luisana Lopilato, Wanda Nara, Marcelo Tinelli y Flavio Mendoza no quisieron perderse el emocionante encuentro y compartieron sus vivencias a través de diversas plataformas.

Luisana Lopilato: entre dos amores

Luisana Lopilato, quien ha residido en Canadá durante 16 años junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, enfrentó un dilema interesante.

Horas antes del partido, la actriz compartió en sus redes sociales su emoción por el evento, destacando la celebración del Día de la Independencia argentina.

Luisana Lopilato bromeó con el enfrentamiento Argentina - Canadá

“Desde hace 16 años vivo en Canadá, pero mi corazón siempre está en Argentina. Hoy, en una fecha patria y con la Copa América en juego, quiero compartirles cómo represento a mi país desde lejos, en mi esencia y en mi familia,” escribió en su cuenta de Instagram.

En un video, Lopilato mostró su apoyo a ambos equipos, luciendo una camiseta de la Selección Argentina y agitando una bandera canadiense.

Marcelo Tinelli y compañía

Marcelo Tinelli no se quedó atrás y disfrutó del partido en el estadio, acompañado de su primo Luciano El Tirri, su hija Juanita, Fede Hoppe y algunos amigos.

Durante el entretiempo, Tinelli tuvo la oportunidad de conversar con Ubaldo Pato Fillol, arquero campeón del mundo en 1978. Compartieron impresiones sobre el primer tiempo y el desempeño del equipo.

Wanda Nara: nuevo Look

Wanda Nara, quien recientemente anunció su separación de Mauro Icardi, también mostró su apoyo a la Selección. Con un nuevo corte de pelo, que ella misma se hizo, Nara publicó: “Mi flequillo está más rebelde que yo. Quién me mando”, acompañado de una imagen de una tijera. Con la camiseta puesta, finalizó su mensaje con un entusiasta: “Otra final, vamos Argentina”.

Wanda Nara alentó a la Selección

El actor Nico Vázquez se encontraba en las tribunas y capturó el momento justo en que Lionel Messi anotó el segundo gol.

“Cuando estás grabando y justo viene el gol. Y encima del mejor de todos, del capitán. Solo viajé por este partido, quería estar. Difícil no quedarme hasta el final, pero agradecido por vivir esto y con hermanos de la vida. ¡Qué hermoso equipo es este! ¡Qué orgullo! ¡Nos regalan otra final! Aguante Argentina, carajo. Vuelvo el finde para hacer teatro, que es lo que amo y que me va espectacular. Más no se puede pedir. ¡Gracias Dios y gracias a la vida!”, compartió Vázquez en sus redes.

Flavio Mendoza y su Hijo Dionisio

Flavio Mendoza también compartió la emoción de la victoria con su hijo Dionisio. En un video, se ve al pequeño siguiendo cada instancia del partido desde su hogar, gritando los goles y festejando junto a los adultos. Mendoza capturó estos momentos de alegría y los compartió en su perfil de Instagram.

Lizy Tagliani estuvo entre los espectadores en las tribunas y luego participó en el ciclo Por el Mundo, conducido por Marley, compartiendo cada detalle del torneo y la emocionante victoria de la Selección.

