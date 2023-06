Cecilia “Caramelito” Carrizo habló de su romance con Coco Sily y contó todo sobre cómo inició el amor

Cecilia “Caramelito” Carrizo y Coco Sily están en pareja hace poco más de un mes y ninguno de los protagonistas negó la relación cuando fueron consultados por distintos periodistas. Primero habló el actor y luego fue el turno de la conductora y artista, quien dio detalles del incipiente romance en Intrusos.

La cantante del música infantil accedió a una nota con el ciclo que conduce Flor de la V y dio detalles de la relación con el actor, que inició con una propuesta laboral y luego de una extensa charla en la que su hermano, el fallecido músico, Martín Carrizo, fue el gran protagonista.

En la entrevista, “Caramelito” contó que se separó en diciembre de su marido y padre de sus dos hijos después de 25 años años en pareja. Y confesó que no estaba buscando el amor, pero le llegó y decidió darse la oportunidad.

“Yo no fui a buscar que esto sucediera sino que simplemente se paró frente a mí, él, y empezó una relación hermosa naturalmente. Fue totalmente inesperado, fue una sorpresa total”, contó con una enorme sonrisa en su rostro.

Carrizo y Sily se conocieron cuando ella fue como invitada a Noche de Mente, programa que el artista conduce con Carla Conte y Diego Golombek por la TV Pública. A partir de ese encuentro, Coco le hizo una oferta para trabajar en un programa de radio, precisamente a FM 107.5 Extra, que él dirige, y desde ese momento no dejaron de verse.

Cecilia “Caramelito” Carrizo habló de su romance con Coco Sily.

“¿Cómo te diste cuenta después de esa salida de que Coco podía andar?”, indagó Marcela Tauro luego de que Cecilia contó que le aceptó salir a comer luego de la reunión laboral. “La verdad es que es lo que hace años venimos escuchando del aquí y ahora. Es eso, es estar ahí con el cuerpo y el alma”, respondió, y habló de la importancia de la conexión. “Es la mirada, es la risa, es mirarse y que suceda algo hermoso, es reírse a carcajadas”, destacó.

Coco Sily emocionó a “Caramelito” Carriza con su declaración pública de amor

Desde la producción contactaron a Coco Sily, que si bien estaba grabando, se tomó el tiempo de responder algunas preguntas. “Estoy muy feliz, muy contento. Me tienen que pegar un cachetazo para sacarme la sonrisa”, contó el actor su diálogo con Intrusos.

“Hay una parte mía que no se conoce y la verdad es que me da mucha vergüenza esto que está pasando en este momento y que ya no lo sé manejar. Solo puedo contarles que estoy muy feliz, que el destino me cruzó con una mujer increíble a la que no me canso de escuchar. La admiro mucho y ojalá nos vaya bien”, se sinceró y en pantalla se podía ver a Carrizo, quien no contuvo su emoción.

