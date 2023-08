La sorpresiva reconciliación de Cecilia “Caramelito” Carrizo con su exmarido, Damián Giorgiutti, ha causado revuelo en el público, especialmente después de que se le viera acompañando a Coco Sily en la entrega de los Premios Martin Fierro.

Ahora, en una entrevista en el programa Intrusos, Carrizo decidió hablar sobre esta inesperada vuelta con Giorgiutti y aclarar la situación.

Caramelito comenzó explicando la relación que había tenido con Coco Sily. “Tendría para contarte que empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil, y que incluso cómo se había dado la circunstancia se sabía”, dijo la actriz.

Continuó mencionando que Coco siempre supo de su situación y la acompañó amorosamente. Sin embargo, la relación con Sily no continuó como imaginaban.

Sobre la posibilidad de volver con Giorgiutti, Caramelito fue directa: “Es realidad, el tema es que había muchas cosas que seguir hablando y que la verdad que yo no pensé que tenían posible solución”. Destacó que ahora están reanudando el vínculo y tratando de resolver los problemas.

Cecilia “Caramelito” Carrizo dejó al “Coco” Sily porque volvió con su ex.

En cuanto a los comentarios y especulaciones de otros sobre su vida personal, Carrizo expresó su molestia. “La verdad que lamento si hay gente que ensucia su alma haciendo daño. La verdad es que lo lamento por el que lo hace. No voy a estar feliz ni dicharachera ni nada. Y no voy a estar así porque no es una situación ideal ni linda. La verdad que no”.

Caramelito Carrizo habló de su relación con el Coco Sily

Sobre su relación con Coco Sily, Caramelito afirmó: “Con Coco mantenemos una excelente relación, de hecho yo trabajo en la radio que él dirige y para mí es hermosa la relación que tengo con él y la que sigo teniendo con él en lo personal y en lo laboral”.

Coco Sily también se pronunció sobre esta situación en una entrevista para Intrusos. Afirmó que estaba triste por la separación y que “no hubo ningún inconveniente ni problema”. Aunque admitió su sorpresa por la decisión de Caramelito, afirmó que la apoyará en su elección.

La actriz y conductora ha dejado en claro que su decisión es basada en la búsqueda de soluciones y que está decidida a preservar las relaciones personales y laborales en medio de estos cambios.

Seguir Leyendo