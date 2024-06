Cazzu rompió el silencio tras el escándalo por el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Dejemos vivir...”

La noticia de que Cazzu y Christian Nodal se separaron tomó aún más trascendencia luego de que salió a la luz la nueva relación del cantante mexicano con Ángela Aguilar, a solo pocos días de haber hecho pública su ruptura con la argentina. A raíz de las repercusiones, la cantante jujeña se vio obligada a salir a hablar.

La trapera rompió el silencio en medio de uno de los momentos más difíciles, teniendo en cuenta de que es mamá de un niña de solo seis meses. Con el objetivo de ponerle fin a que su nombre esté en todos los portales, redes y programas de televisión, salió a aclarar cómo están ella y su hija, Inti.

Cazzu y su descargo tras su separación. (Captura)

“Me siento abrumada por la cantidad de atención no deseada de la prensa, pero quiero asegurarles que me encuentro bien. Agradezco de corazón a todos los que se han preocupado por mí”, arrancó su mensaje, el que publicó en sus historias de Instagram.

“En este momento, mi prioridad es cuidar de mi bienestar y del de mi bebé, por lo que estoy dedicando mi tiempo y energía a ello”, agregó y de esta manera dejó en claro por qué decidió recluirse cuando estalló el escándalo internacional, ya que todos son conocidos por sus trabajos en diferentes países, sobre todo en México y Argentina.

Cazzu se sinceró con sus millones de seguidores y les llevó tranquilidad

Cazzu siempre mantuvo un perfil bajo, pero desde que empezó su relación con Nodal, se conocieron detalles de su vida privada que antes no habría hecho públicas. Es por eso que el hecho de que se hable en los medios y en redes por algo que no está relacionado con su trabajo la toma por sorpresa y es algo con lo que le cuesta lidiar.

“La vida es un camino lleno de altibajos, con momentos buenos y malos, y las personas también somos así, complejas y llenas de matices. A veces nos encontramos en situaciones difíciles, pero es importante recordar que todo es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento”, dijo sobre el momento que atraviesa.

La pareja tuvo a su primera hija y se mudaron.

“Por eso, es fundamental respirar profundamente, afrontar los desafíos con amor y aprender de cada experiencia. Quiero expresar mi gratitud a todos aquellos que me han enviado buenos deseos y energía positiva. Su apoyo significa mucho para mí en este momento”, expresó.

“Ahora pasemos de página y dejemos vivir”, fue la frase contundente que usó para cerrar el breve comunicado con el que decidió romper el silencio luego de que su ex y padre de su hija decidió mostrarse públicamente con otra mujer, a menos de un mes de haberse separado.