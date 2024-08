La reacción de Christian Nodal cuando en plena luna de miel lo increparon y le preguntaron por Cazzu

Christian Nodal canceló todos sus compromisos para disfrutar de su extensa luna de miel con Ángela Aguilar, en medio de la polémica por su inesperada boda con la cantante mexicana. Lo que nunca se imaginó fue que en pleno viaje iban a recordarle su ruptura con Cazzu y en medio del mar, donde estaba al resguardo de los paparazzi.

En redes se viralizó un video que un grupo de mujeres grabó en medio del mar. Es que cuando navegaban lograron identificar al cantante mexicano que estaba sentado en una moto de agua junto a un lujoso yate.

Así es la lujosa luna de miel de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Pero este no fue un saludo inofensivo, como así pensó que era el propio Nodal que no tardó en voltearse para devolver el saludo cuando escuchó que gritaban su nombre.

Es que muy por el contrario, lo primero que hicieron fue preguntarle por Cazzu, la cantante argentina a quien dejó a menos de un año de haberse convertido en padres y se casó con otra a dos meses de haber hecho pública la separación.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en su luna de miel en Los Cabos

Christian Nodal en el ojo de la tormenta y odiado en México

El escándalo no solo estalló en Argentina, sino también en México donde no parecen perdonarle la precipitada boda con Ángela Aguilar, que en un principio fue secreta. A tal punto que apenas lo vieron navegando por Los Cabos no se la dejaron pasar y le gritaron: “Y la Cazzu papá”.

Ante la inesperada actitud de las jóvenes, el artista se hizo el desentendido y bajo su cuerpo al mar como buscando algo. Por lo que, ante esta actitud del artista, las mujeres no dudaron en hacerle una broma y también le preguntaron por su esposa, pero llamándola “pelona”, sobrenombre con el que la han bautizado. “¿Y la ‘pelona’?”, dijeron.

Las reacciones al video no tardaron en llegar y tuvo todo tipo de reacciones: “De todo lo que podrían ser en el mundo, deciden ser unas odiosas”; “¿Y la pelona, jajajajaja, muero de risa. Gracias por eso señoritas”; “No arreglan sus propias vidas y juzgando otras. Para más la niña les puso el ejemplo”; “Eres grande, la que grabó eso”; “Naco engañar a tu mujer y dejar a tu bebé por una niña, eso si es naco y poco hombre”; y “Que mala onda y falta de respeto”.