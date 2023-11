Bruce Willis conectó con una de sus hijas y el video conmovió a todo el mundo

Scout LaRue Willis, una de las hijas de Bruce Willis compartió en sus redes un tierno e inédito video en el que se pude ver cómo el actor conecta de una manera mágica y conmovedora con su hija. La demencia frototemporal que padece, avanza firmemente sobre las capacidades del actor que ya no reconocería a las personas que integran si círculo más íntimo.

Scout LaRue subió el video a sus historias de Instagram, y en el clip se puede ver cómo ella le acerca la mano a su papá, quien con un gesto adusto y la mirada perdida, le devuelve el gesto. “Mi chico”, escribió la hija del actor de Hollywood.

En otra historia de Instagram, la joven mostró que se acercó todavía más a su papá. En la foto se puede ver cómo la hija del actor sostiene la mano de su papá, mirando a cámara. Las fotos se dan en el marco de los festejos por el día de Acción de Gracias y que tiene a toda la familia reunida.

La hija de Bruce subió una tierna foto con su papá

La encargada de retratar el encuentro fue Emma Heming, la actual esposa de Bruce Willis. La mujer subió la postal a sus redes sociales y allí se puede ver a toda la familia ensamblada, con Demi Moore y las hija de ambos matrimonios.

La esposa de Bruce Willis subió una postal de toda la familia celebrando el día de acción de gracias

“Estoy feliz y agradecida por conocer este tipo de amor. Les deseo a todos un feliz Día de Acción de Gracias”, escribió Heming al lado de la foto.

Las hijas de Bruce, y hermanas de Scot LaRue, Rumer y Tallulah, publicaron algunos posteos con recuerdos de Bruce Willis. Ambas mostraron su tristeza al no tener más a su papá cerca. “Hoy extraño mucho a mi papá”, escribió Rumer, mientras que su hermana fue más por el lado de la bronca. “Maldición, estas fotos duelen esta noche”.

Las hijas de Bruce Willis y sus emotivos posteos sobre su papá

Las hijas de Bruce Willis y sus emotivos posteos sobre su papá

El duro presente de Bruce Willis

La condición del actor de “Duro de Matar” va avanzando y el pronóstico no es para nada alentador.. El actor ya no puede comunicarse verbalmente y algunos aseguran que ya no reconoce a Demi Moore, su ex.

Bruce Willis y Demi Moore

Seguí Leyendo