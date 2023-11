Bizarrap ganó el Grammy Latino a la “mejor canción urbana” con el tema junto a Quevedo

Bizarrap ganó el Grammy Latino a la “mejor canción urbana” de esta edición de los Latin Grammy. El tema “Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52″ recibió el galardón en la pre-gala de los premios que se entregarán en el Fibes de Sevilla, al sur de España.

Con este premio, Bizarrap se convirtió en el primer argentino en recibir un Grammy Latino en la edición de este jueves con la canción que popularmente se conoce como “Quédate”, que fue lanzada en julio de 2022 y creada entre el productor argentino y el cantante español Quevedo.

Además, Bizarrap fue nominado en otras cinco categorías y es el argentino con más candidaturas. Este año compite por Grabación del año, Canción del año y Mejor Canción pop (en los tres casos por la viral “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53″), Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Productor del Año.

Bizarrap y Quevedo

Los argentinos nominados a los Grammy Latinos

Entre los argentinos más nominados le sigue María Becerra en cuatro categorías: Canción del año (”Amigos”, con Pablo Alborán), Mejor Fusión/Interpretación Urbana (por “Ojalá”), Mejor Canción Urbana (Automático) , Mejor Interpretación Reggaeton (“Automático”).

El tercero en la lista es Andrés Giménez, vocalista de las bandas de metal alternativo De La Tierra y A.N.I.M.A.L, nominado en tres categorías: Mejor canción de Rock (por haber coescrito la letra de “Depredadores”, de De La Tierra), y también en Mejor álbum de Rock por dos álbumes de las distintas agrupaciones: Íntimo Extremo - 30 Años, de A.N.I.M.A.L, y De La Tierra III, de De La Tierra.

María Becerra

Al grupo Babasónicos lo nominaron en dos categorías: Mejor álbum de Pop/Rock y Mejor diseño de Empaque, por Trinchera Avanzada y el arte de tapa del director artístico Alejandro Ros, respectivamente.

Dante Spinetta, el ex Illya Kuryaki and the Valderramas, recibió dos nominaciones: Mejor álbum de música alternativa por Mesa Dulce, y a Mejor canción alternativa, por El “Lado Oscuro Del Corazón”.

Seguí leyendo