Crossover inesperado: Bizarrap se reunió con el mendocino Julio Le Parc en Francia

Cruce de ídolos. El productor y DJ Bizarrap visitó al artista mendocino Julio Le Parc en su atelier de Francia, y ambos mostraron su juntada inesperada en Instagram.

El propio Gonzalo Julián Conde (el nombre real de Biza) compartió en sus historias la admiración que tiene por la obra de Le Parc, que hace varios años reside y trabaja en el país europeo.

Bizarrap se reunió con Julio Le Parc en Francia (Instagram)

“Qué inmenso honor conocerlo, maestro Julio Le Parc. Una leyenda viviente del arte argentino y mundial”, posteó el famoso músico y creador de las sessions con Shakira, Young Miko, Quevedo y Milo J, entre tantos artistas.

Bizarrap, incluso, se puso unos lentes que Le Parc ideó en 1965 y, tal como se ve en la imagen viral, le quedaron muy a tono con su estética urbana y pop.

El nacido en Mendoza es uno de los máximos referentes artísticos de Mendoza y Argentina. A los 95 años, Julio Le Parc sigue despertando el interés de nuevas generaciones con sus “experiencias” -como a él le gusta llamar a sus piezas- que hacen gala del arte óptico, el movimiento y la geometría, siempre involucrando al espectador.

Hace varios años, Le Parc está establecido con su atelier en Cachan, una pequeña comuna ubicada a pocos kilómetros de París. “¡Gracias Bizarrap por visitarme en el estudio! Fue un placer conocer a un musico argentino emprendedor y exitoso!”, dijo el mendocino en Instagram.

Bizarrap junto a Colapinto en el GP de España

Bizarrap sigue así su gira europea al lado de amigos e ídolos. En la F2 del Circuito de Barcelona, celebrado el fin de semana pasado, el productor musical de 25 años estuvo junto al piloto Franco Colapinto, a quien sponsorea.

“Me llevo muy bien con Pierre Gasly, lo fui a ver a varios GP. Es la primera vez que vengo a Barcelona y es la primera vez que lo veo en vivo a Franquito. Mi viejo me mandó una nota que Colapinto necesitaba sponsors, le pegué un llamado, no nos conocíamos y le pregunté cómo lo podía a ayudar. Lo llamé a Martín (Migoya) de Globant y a YPF, que me escucharon y me dieron bola para apoyar a Franquito que tiene un talento impresionante”, contó Biza en una charla con ESPN.

Colapinto se había referido en Olé al productor musical con elogios y buena onda: “Es una gran persona, más allá de ser el mejor en lo que hace, es un gran artista. Es una gran persona que me ayudó muchísimo, me dio una mano enorme para conseguir sponsors y encima después, obviamente, pensamos en hacer lo del casco. Haberme ayudado un poco a ciegas y haberme acompañado este año… Realmente hizo algo muy importante para que yo pudiera correr en Fórmula 2. Era complicado, no teníamos presupuesto y él hizo un trabajo muy fuerte para ayudarme a conseguir sponsors y demás. La verdad que es un grandísimo artista en la música”.

Bizarrap junto a Franco Colapinto en Barcelona (foto gentileza)

