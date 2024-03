Bersuit Vergarabat en Mendoza: “Le pusimos voz a un momento de nuestra historia”

El disco “Libertinaje” (1998) de Bersuit fue un antes y después en la historia de la banda. El final de década y el clima de época se vieron reflejados en canciones que quedaron en la posteridad y llevaron al grupo a la popularidad en todo habla hispana.

Y cumplir 25 años fue la excusa perfecta para revisar la obra tanto en vivo como en el estudio. Y eso es lo que hizo la Bersuit en el último año; presentar su gira “25 años de Libertinaje”, que los llevó a dar conciertos por la Argentina, México, Estados Unidos, Francia y España.

“El año pasado giramos muchísimo, por el país y el exterior, estuvimos en México, Estados Unidos, España, Francia. Fue lindo versionar las canciones de “Libertinaje”, un disco tan querido, con canciones importantes, que la gente recuerda y quiere. Fue una idea que prendió mucho”, comenta Juan Subirá, vocalista principal y tecladista de la banda.

Y con ese tour recala este fin de semana en Mendoza, como uno de las últimas paradas de la gira aniversario. Esta vez el show será solo de la Bersuit, hoy a partir de las 19 horas, en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Las entradas anticipadas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

La banda presenta su gira "25 años de Libertinaje".

CANCIONES QUE MARCARON A LA BERSUIT Y EL ROCK NACIONAL

La visceralidad y el desparpajo son dos características que tiene la Bersuit en lo artístico y en el vivo. Algo que mantienen con el tiempo y con los cambios que fue viviendo la banda.

Y justamente “Libertinaje” es parte de ese ADN tan propio de la banda, con temas que se volvieron himnos del rock nacional como “Señor Cobranza”, “Se viene” “¿Qué Pasó? o “Vuelos” dan cuenta de un clima de época y de una postura política y social bien definida que hasta la actualidad sostienen.

Este disco es uno de los pilares de la agrupación y el primero que los hizo escalar para posicionarse entre una de las bandas referentes de la música de habla hispana. Producido por el reconocido Gustavo Santaolalla, quien escuchó las canciones e inmediatamente decidió participar para consolidarlas y maximizar la potencia de cada una de ellas, convocó a Kerpel y se pusieron inmediatamente a trabajar. El resultado está a la vista, uno de los discos más contundentes de la historia, un conglomerado de canciones que el público hizo suyas.

El potentísimo himno “Sr. Cobranza”, que reflejaba la realidad de Argentina en esos momentos, inmediatamente fue censurado por el gobierno local y rápidamente se propagó por todo el continente, que se vio reflejado en la realidad que se vivía en varios países.

Además del tour aniversario, Bersuit coronó el número con la edición de un disco con versiones de los clásicos track, con la colaboración especial de Los Pérez García, Los Tekis, La Pegatina, Shenka y Shinova.

“Tenes canciones muy emblemáticas, como “Señor Cobranza”, “Murguita del Sur”, “Vuelos” “Qué Pasó”. Por distintas razones sociales, políticas o por un ritmo fiestero tienen mucha llegada y mucha fuerza. Y para nosotros fue el disco que nos llevó a la popularidad”.

-¿Crees que la producción de Gustavo Santaolalla en ese disco fue crucial para que ese trabajo se consolidara y subieran otro escalón como banda?

-Sí. Sin dudas fue así, porque Gustavo es un artista y un productor enorme, y lo pudimos comprobar trabajando con él. Pudimos intercambiar de una manera afectuosa e íntima el trabajo. Y nos aportó su talento, su sensibilidad para manejar un grupo, y nos sirvió muchísimo para consolidar ese trabajo y darle el relieve que merecía. Porque nos pasaba en trabajos anteriores, que teníamos buenas ideas, pero quedaban en el camino. Porque no es tan fácil darle eso a una banda, y siendo Bersuit una banda diversa y numerosa, también fue muy caótica y Gustavo nos ayudó a ordenarse.

La banda vuelve a Mendoza con su gira.

-Para vos, ¿fue uno de los discos más contestatarios de la banda?

-Fuimos una banda que en esa década nos opusimos abiertamente al menemismo y su ideología neoliberal. De la misma manera que nos oponemos al mileismo, porque de alguna manera actúa en sintonía. Nos opusimos porque en nombre del equilibrio o déficit cero deja un tendal de gente sin trabajo, destruyen la industria. Y se cargan a todo tipo de colectivos. Algo muy similar pasó en el menemismo, y en ese momento para el año ‘98 ya estaba avanzado todo y estas canciones acompañaron ese momento. Y de alguna manera acompañamos ese estallido.

Ese disco carga con esa rabia social, con esa bronca. También está el tema de la memoria, la justicia. Pero le pusimos voz a un momento de nuestra historia, y esas canciones tienen esa fuerza y ese poder.

-Hoy viendo la actualidad de la banda y la industria, ¿cómo ves la escena en cuanto a darle voz a ciertas situaciones que no la tienen?

-Hay artistas que realmente son muy poderosos en su forma de decir y expresarse. Puedo nombrar a Wos, Ca7riel y otras bandas nuevas. Algunos son más explícitos, pero hay una renovación en nuestra música. Para nosotros fue alucinante la colaboración con Luk Ra, que quiso reversionar nuestra canción más futbolera, porque lleva un montón de público nuevo, que incluso lo toman como una canción nueva. Y a nosotros también nos pasó en algún momento.

Parece irónico, pero una artista como Lali que viene del género pop fue la cara visible de una especie de resistencia para con el momento actual. Quizá eso confirma que falta esa música con un contenido más crudo, más rebelde y explícito.

La banda vuelve a Mendoza.

NUEVO DISCO PARA CONTINUAR EL CAMINO

En enero pasado Bersuit lanzó su décimo quinto disco “Cocoliche Life”, que en catorce canciones muestra un amplio abanico de estilos musicales con un colorido cocoliche literario. Una especie de collage de la vida argentina.

El disco fue producido por Juan Bruno Pepe Cespedes y Alfredo Toth. Y junto con el lanzamiento, la banda presentó su primer video juego. Bersuit Cocoliche Style es un videojuego de género Runner horizontal. Está orientado a jóvenes e infancias, entre 6 y 12 años. Tiene 7 niveles, cada uno con una canción diferente del nuevo disco. El juego fue desarrollado por la cooperativa de videojuegos.

-Contame un poco del último disco.

-Hay canciones más fiesteras, bailables, otras con contenido político, social. Es un disco muy bersuitero, con un sonido particular, que se buscó, más actualizado, con el trabajo de edición. Y desde hace un tiempo venimos tocando varias canciones, conformes con el resultado. Todo fue cambiando, entonces es muy raro sacar un disco entero. Por eso fuimos sacando algunos singles, pero quisimos volver a la tradición de lanzar un disco completo, que simboliza una foto o momento de la banda. Y es la foto del presente de la Bersuit.

-¿Cómo definís el presente de la banda?

-Estamos en un lindo momento, acabamos de sacar un disco nuevo que es “Cocoliche Life”. Tiene catorce canciones nuevas, algunas muy poderosas como “Víctimas” de alto contenido político y social, otras más movidas. Contentos con el disco nuevo, seguimos trabajando y abriendo puertas, en un momento difícil para todos.

-¿Creen que la postura política y social hoy les juega en contra con el público que los elige?

-Puede ser. Pero si a vos te gusta un artista puede pasar que haya cosas que no te cierren o no estés de acuerdo. Pero si te seduce desde su propuesta artística vas a verlo. Son muchas las razones que se suman para que la gente se acerque a ver un show de un artista u otro. A veces tenés más apoyo mediático y eso influye. También cambió la comunicación, somos artistas que venimos de otra época, la forma de relacionarnos, de escuchar música. Y con el tiempo tratamos de adaptarnos porque no es tan sencillo absorber todos los cambios.

BERSUIT VERGARABAT EN MENDOZA

La banda de rock Bersuit Vergarabat presenta en Mendoza su gira “25 años de Libertinaje”. El concierto es hoy sábado, a partir de las 19, en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (Acceso Sur y Quintana, Luján de Cuyo). Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.