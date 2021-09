Anabel Cherubito durísima contra Gustavo Cordera por sus dichos sobre las violaciones: “Tremendo que no reflexione”

Gustavo Cordera reapareció días atrás y volvió a retomar de alguna forma sus polémicos dichos sobre la violación de mujeres. “Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”, dijo el cantante en 2016 en una charla en una facultad de producción audiovisual. Y en esta ocasión no se arrepintió de lo que dijo, lo que molestó a Anabel Cherubito.

Cordera dijo que el problema no fue lo que dijo sino “haberlo dicho”. “Independientemente de lo que dije, la ingenuidad de decirlo en un contexto inadecuado. No fue el problema el contenido de lo que dije, sino el haberlo dicho”, expresó en una entrevista en Radio Con Vos

Anabel Cherubito opinó al respecto en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live y se mostró indignada con el artista: “Me parece tremendo lo que dijo, me parece tremendo que no reflexione, que no pueda entender. De ninguna manera se puede hablar de la violación como algo necesario para nosotras”.

Gustavo Cordera en el ojo de la tormenta.

“Como vivimos en un mundo patriarcal y machista, la violación ha sido naturalizada por eso nos violan y nos matan, y no pasa nada. Está re contra instalado”, comentó la actriz.

“La pornografía ha hecho mucho daño porque el porno hecho de heterosexuales para heterosexuales muestra a la mujer como un pedazo de carne donde podés hacer lo que te dé la gana”, reflexionó Cherubito.

“Como si eso fuera lo que nos gusta a nosotras y después las mujeres piensan que si no sos así en la cama, está mal, no eres una mala amante. Un ambiente nefasto. Esto nos ha atravesado culturalmente”, expresó.

Y agregó: “Hay que revisar todo lo que aprendimos hasta ahora y entender la sexualidad como algo consensuado entre dos y deseado por ambos. No somos objetos de deseo sino sujetos de deseo.

“Antes el deseo era sólo para el hombre desde todos los puntos de vista…Nosotras somos el objeto de pero no el sujeto que desea”, expresó y defendió al feminismo.