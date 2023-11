Beck, Blur y Pet Shop Boys en Argentina: ¡volvieron los 90!

Y un día volvió Blur. La banda británica que se cargó el ritmo de los 90 a sus hombros, decidió retornar a los escenarios, tras su tercer hiato, a mediados de año con algunas presentaciones en Europa. Pero el show del Primavera Sound argentino, este domingo, fue la confirmación de un retorno con todas las letras. Y con todas las canciones. Frente a 50 mil personas, hubo una cascada de temas rockeros crudos inoxidables (“End of Century”), algún que otro paisajes pop (“Girls and Boys”) y una puesta en escena muy de caos controlado a cargo del inquieto Damon Albarn, su frontman.

Remera de tenista, saco desprolijo, barba de varios días y la mirada de creador loco que ya es la impronta del genial Albarn, configuraron la propuesta carismática de esa hora y media de filoso show.

Hubo tiempo para que subieran a las tablas fanáticos platenses de Blur; una chica que cantó junto a Damon “To the end”; y para un raro discurso de unidad Argentino-inglés del vocalista que fue aplaudido por los concurrentes. Tibiamente.

El plato fuerte de la última jornada del festival fue este mundo siempre a punto de estallar que es Blur, al ritmo de hits en ese tono, como “Song 2″ o “Cofee and TV”. Pero mucho antes del cierre del Primavera Sound, a las 21, el escenario central fue copado por Pet Shop Boys, otra banda ícono del movimiento synthpop que conquistó discotecas en todo el globo.

Los muchachos de la tienda de mascotas demostraron por qué sus recitales son de lo más aplaudidos en la temporada de festivales.

Una escenografía con pantallas en movimiento, animaciones retrofuturistas, vestuario traído de marte y un sonido cristalino que es marca registrada del cantante Neil Tennant y el teclafista Chris Lowe. “It’s a Sin”, “You Were Always on My Mind” y “Heart”, fueron algunos de los hits que penetraron las cabezas de los 50 mil asistentes del Primavera Sound.

La ausencia de cuerdas y la voz nasal del correctísimo Neil, junto a la percusión al palo, todo batido en una coctelera disco que los fanáticos argentinos celebraron a puro baile.

El encuentro musical que latió en Parque Sarmiento de Buenos Aires tuvo otros momentos memorables. Beck no solo es el firmante de “Loser” (“oh, soy un perdedor”) sino también de un puñado de coloridas piezas que deambulan entre el folk, el pop, el rock y el house. El cierre del hombre que trepó al stage con una puesta en escena a todo Technicolor fue “What is at”, aquella ‘banda de sonido” de El Rayo de Deborah de Corral que sigue en el ático de la memoria de la generación X.

Vestido de blazer con botones dorados, a los 53 años, el señor de los pelos rizados invitó a Albarn para cantar juntos “The Valley of The Pagans” (no es de Blur sino de Gorillaz, el otro gran proyecto del britpopero), una sucinta muestra del grado de emoción al que puede trepar estos conciertos que conjugan talento con nostalgia. Presente y futuro, algo que nunca se ha dicho.

Con estos tres monstruos, Beck, Pet Shop Boys y Blur, terminó uno de los festivales más ambiciosos del año. Fueron de la partida agrupaciones de reparto como Virus y Turf; y visitas curiosas como la de Carly Rae Jepsen entre muchas otras, ya que en las dos jornadas se presentaron 40 agrupaciones, en cuatro escenarios distribuidos por todo el parque).

El encuentro que también se hace en ciudades como Bogotá, Madrid o Barcelona atravesó los corazones de las distintas generaciones presentes, subiendo el volumen de canciones imbatibles. No hay mejor manera para lograrlo.

