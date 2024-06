Bautista atendió el telefono rojo y lo hunde en la última placa antes de la final

Bautista, el participante uruguayo, atendió la llamada y se enfrentó a una decisión crucial que podría determinar su futuro en el juego.

En un giro inesperado, Bautista tuvo que decidir si nominaba a uno de sus compañeros o si se exponía a la eliminación él mismo.

Ante la pregunta de Santiago del Moro, el uruguayo optó por la segunda opción: “Voy a ir yo a placa”, dijo con determinación. El conductor, con su característico humor, comentó: “Estás nominado para el próximo domingo y tenés Bautista al 9009 en la frente”.

Furia y las opciones laborales que enfrenta tras su eliminación

Mientras tanto, fuera de la casa, Furia, sigue dando que hablar. Tras su eliminación, Furia ha estado explorando nuevas oportunidades laborales y ha compartido con sus seguidores algunas de las propuestas que ha recibido.

“Estoy muy segura que me pueden dar un streaming. Esto se pica.... yo me debo al público. Lo que siempre jodíamos era llenar mi casa con cámaras, que estaría re copado. Se puede hacer. Pero ya con estar en el día a día, y que ustedes me acompañen, para mí es un montón”, reveló Furia sobre la oferta que le habría hecho el canal de las tres bolas.

Furia recibió a sus fanáticos y les regaló de todo. Captura de historias.

La ex participante ha generado una gran revolución entre sus fans, quienes están ansiosos por ver qué rumbo tomará su carrera. Su carisma y popularidad dentro del reality parecen haberle abierto puertas importantes en el mundo del entretenimiento.

Furia se cruzó con el panel de Gran Hermano.

Con Bautista enfrentando la nominación y Furia explorando nuevas oportunidades fuera de la casa, la competencia en Gran Hermano se vuelve cada vez más intensa. La próxima eliminación será decisiva y los seguidores del programa están ansiosos por ver cómo se desarrollarán los eventos en estas últimas semanas. Gran Hermano sigue capturando la atención del público, con sorpresas y emociones a cada paso.