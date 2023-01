Barenboim se despide de los escenarios como director musical de la Staatsoper de Berlín por motivos de salud

Daniel Barenboim comunicó que se retira como director musical de la Staatsoper Unter (Orquesta Estatal) de Berlín y luego de haber dirigido recientemente el Concierto de Año Nuevo.

“Desgraciadamente, mi salud se ha deteriorado considerablemente en el último año. Ya no puedo dar el rendimiento que se exige con razón a un director musical. Por lo tanto, les ruego que entiendan que renuncio a este cargo a partir del 31 de enero de 2023″, escribió el músico argentino-israelí en un comunicado.

Para ello, pidió al responsable de Cultura de Berlín, Klaus Lederer, que rescinda su contrato con esa fecha.

El músico, de 80 años y que ocupaba el cargo desde 1992 y tenía contrato hasta 2027, dijo que su decisión de dimitir será efectiva el 31 de enero.

En octubre del año pasado ya había dado a conocer que sufría una enfermedad neurológica grave, que le impide llevar con normalidad la dirección musical. Con el correr de los meses se hizo más compleja su condición.

El pianista y director de orquesta argentino Daniel Barenboim fue protagonista de una maratón por la señal Film&Arts con motivo de su cumpleaños 80. En la primera parte de este ciclo, se exhibió Baremboim y el cineasta Christopher Nupen en una colaboración de la serie por los 200 años de Ludwig van Beethoven, mostrando su vida y música.

“La música siempre ha sido y sigue siendo una parte esencial y duradera de mi vida. He vivido toda mi vida en y a través de la música, y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Mirando hacia atrás y hacia adelante, no sólo estoy contento, sino profundamente realizado”, expresó en la pausa que le puso a su gran pasión en octubre del 2022.

Nacido en la Argentina, Barenboim debutó internacionalmente como pianista a los diez años, antes de convertirse en un destacado director de orquesta. También creó una fundación y una orquesta para promover la cooperación entre los jóvenes músicos de Israel y los países árabes.