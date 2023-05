Barby Franco se solidariza con jóvenes que buscan trabajo: cómo lo hace

Sin lugar a dudas, Barby Franco es una de las famosas más tiernas y humildes del ambiente argentino. La modelo además de ser esposa de Fernando burlando se dedica a ser madre y creadora de contenidos en las redes sociales por lo que son muchas las historias que llegan a sus manos.

El granito de arena de Barby Franco en las redes.

En las últimas horas, la morocha tuvo un tierno gesto con una seguidora que necesitaba su ayuda y le escribió a través de su cuenta de Instagram. La historia de Pilar se trata de una constante búsqueda de trabajo para poder pagar sus estudios algo que llamó la atención de la modelo y no quiso quedarse afuera de la propuesta solidaria.

El granito de arena de Barby Franco en las redes.

A través de su cuenta de Instagram la pareja del famoso letrado compartió el mensaje que su seguidora le envió pidiéndole ayuda. “Hola Barb, seguro que no vas a leer este mensaje, pero me encantaría que lo hicieras. Me llamo Pilar Telechea, tengo 19 años, soy modelo publicitaria y estudio periodismo. Cada vez se me está complicando más pagar la cuota de la facultad. Vivo lejos, en Marcos Paz, y me encantaría perfeccionarme como modelo o que me llamen de marcas”, comentó Pilar.

El granito de arena de Barby Franco en las redes.

Para poder llegar a lo profundo de su corazón pilar le expresó todos sus deseos y para los cuales necesita encontrar un trabajo lo más pronto posible. Sobre esto habló de su ambición por formar parte de la casa de gran hermano: “Otro sueño es ingresar a la casa de Gran Hermano porque abre muchas puertas y posibilidades y la realidad es que las necesito”.

El granito de arena de Barby Franco en las redes.

Aportando su granito de arena, Franco compartió las imágenes del chat sumado a una foto de la usuaria para poder ayudarla en su búsqueda. Además de compartir su perfil de Instagram para que las marcas interesadas pudieran contactarla, comenzó a promocionar las cuentas de otras chicas que estaban en la misma situación.

Barby Franco se hizo un retoque estético en la cara y mostró el resultado

Tras ser madre primeriza de Sarah junto al abogado penalista Fernando Burlando, Barby Franco decidió pasar a realizarse un retoque estético con el objetivo de mantenerse radiante como siempre. En sus redes sociales, la joven mostró el resultado.

Barby Franco se hizo un retoque estético

Mostrando el antes y el después, Barby Franco contó que se había hecho el perfilado y laminado de cejas y pestañas. Y claro, no dudó en mostrar ante la felicidad por lo bien que le había quedado este retoque.