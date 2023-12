Balances 2023: Cuáles son las mejores series que nos dejó el año en las plataformas

El 2023 fue un año raro. La televisión en la Argentina estuvo copada por la política, las mil veces que tuvimos que ir a votar y los debates. Los canales de aire se abrazaron a los realities, después del éxito de “Gran Hermano”, y las plataformas tuvieron poco y nada nuevo para ofrecer. La mayoría de los grandes éxitos son nuevas temporadas que refuerzan títulos ya conocidos y que ya la vienen rompiendo.

Sin lugar a dudas, en este balance sobre las series, que no sé si son las mejores pero sí las más vistas o más comentadas, el premio mayor se lo lleva “The Last of Us” (HBO).

1- The Last of Us

La adaptación televisiva del videojuego del año 2013 fue un éxito. Con banda sonora del argentino Gustavo Santaolla, la serie convirtió al actor chileno Pedro Pascal como el hombre del año. Su popularidad escaló a niveles sin precedentes y su look de galán maduro lo convirtieron en el hombre más “piropeado” en las redes sociales.

La historia apocalíptica es protagonizada por Pascal y Bella Ramsey, a quienes conocemos de “Game of Thrones”. El hombre se convierte en uno de los pocos sobrevivientes de una plaga zombie y debe guiar a la joven, que es inmune al virus y una pieza clave para salvar al planeta, hasta la otra punta de Estados Unidos.

Ellie y Joel, The Last of Us. (Captura)

Los fans del género halagaron de pies a cabeza este proyecto y los seguidores del videojuego aplaudieron las similitudes estéticas con los personajes y los escenarios. Estrenada en enero de 2023, fue la gran apuesta de HBO.

2- La reina Carlota: una historia de Bridgerton

Lejos de los zombies, otra serie que tuvo gran repercusión entre los suscriptores de Netflix fue “La reina Carlota, una historia de Bridgerton”. Esta serie es precuela de la serie “Bridgerton”, estrenada en 2020, que relata cómo es la vida de la sociedad londinense durante lo que se conoce como el periodo de regencia. En este caso, la precuela estrenada en mayo del 2023 cuenta la historia de la joven Carlota hasta convertirse en reina tras contraer matrimonio con el rey Jorge III

La serie se codea con datos de la realidad, pero, claro, se toma algunas licencias que la historia se encarga de negar. Uno de esos datos es, por ejemplo, que el Rey Jorge III no enfermó inmediatamente después de casarse con Carlota. Según un informe de la National Geographic, si bien es cierto que el rey Jorge III tuvo una seria enfermedad física y mental, que algunos expertos han relacionado posteriormente con la porfiria, los archivos históricos revelan que el rey siempre había gozado de buena salud: “había disfrutado de una salud robusta, la vida al aire libre y era un adicto al trabajo”.

Reina Carlota: una historia de Bridgerton, una de las grandes series de este 2023

La enfermedad del marido de Carlota empezó a agravarse en la década de 1780, mientras que en la precuela se presenta la enfermedad inmediatamente después de su casamiento. Otro dato histórico que no fue como muestra la serie es el hecho de que el Rey y Carlota siempre vivieron juntos. En la serie se plantea que al principio no convivieron, mientras que la historia cuenta que fue recién cuando la enfermedad del soberano se agudizó, y representó un peligro para Carlota, que ellos se separaron y él quedó al cuidado de médicos especializados.

3- The Crown

Esta serie explotó el fanatismo por la casa real inglesa. Temporada tras temporada, los detalles enamoraron a los fanáticos, que estaban esperando este momento: la trágica muerte de Lady Di y su entonces pareja, Dodi Al-Fayed, el 31 de agosto de 1997.

Dividida en dos partes, esta temporada se presenta, en Netflix, como la última de esta serie que mostró, como ninguna otra, la intimidad de la casa real. El elenco es de lujo y la gran Imelda Staunton retoma su papel como Isabel II. El resto del elenco está integrado por Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Lesley Manville como la princesa Margarita, Dominic West como el príncipe Carlos, Olivia Williams como Camilla Parker Bowles, Salim Daw como Mohamed Al Fayed y Khalid Abdalla como Dodi Fayed.

The Crown, sexta temporada.

Diana, la Reina y Carlos. Triángulo de desamor profundo. (Netflix)

Elizabeth Debicki se vuelve la gran revelación, tras su aparición en la temporada 5, impactando a todos con su gran parecido a la princesa Diana. En esta temporada se suman Rufus Kampa y Ed McVey como el príncipe Guillermo y Meg Bellamy como Kate Middleton, a un reparto que continúa contando con Marcia Warren como la Reina Madre, Claudia Harrison como la princesa Ana y Bertie Carvel como Tony Blair.

Esta última temporada abarca desde 1997 hasta 2005. Las temporadas cinco y seis cubren la última década del siglo, que trajo muchos cambios para la familia real. Vio la ruptura de tres de los matrimonios de los hijos de la reina: la separación del príncipe Andrew y Sarah Ferguson; la princesa Anne se divorció de Mark Phillips; y la separación del príncipe Carlos y la princesa Diana en 1996.

La serie llegó a su final en Netflix.

Si bien muchos habían especulado que los ex Duque y Duquesa de Sussex podrían aparecer en la serie, la historia de amor de Harry y Meghan no se cubrirá, ya que la acción concluirá a principios del siglo 21.

Lesley Manville asume el papel de la princesa Margaret, siguiendo los turnos de Helena Bonham Carter, y Vanessa Kirby como la hija menor de George VI, durante la temporada seis.

4- Lupin

Serie francesa que pateó cualquier tipo de snobismo y se convirtió en un gran éxito de Netflix. En octubre de 2023 se estrenó la tercera parte, y tal vez la última, de las aventuras de Assane Diop y su alter ego, Arsène Lupin.

Estrenada en enero de 2021, la serie cuenta, en total, con 17 capítulos. Ideal para maratonear un fin de semana. Lupin es de esas producciones que no podés parar de mirar. Está tan bien contada y genera tanta intriga que se vuelve adictiva. Claro que después de los primeros capítulos ya le agarrás la mano y sabés por dónde va a ir, dónde va a aparecer y qué va a hacer. Y así y todo, uno finge demencia y quiere seguir mirando.

Lupin, tercera temporada.

Le concedés el privilegio de la duda porque Assane es adorable. Es imposible no quererlo, a él, a sus dos metros y su carita de yo no fui. En la última temporada se cierra el círculo y uno termina de conocerlo. El pasado explica el presente y el bien triunfa.

Con un elenco poco conocido por estas tierras, la serie se basa en el personaje de ficción creado en 1874 por Maurice Leblanc. Arsène Lupin es particularmente conocido por su talento para disfrazarse, maquillarse y asumir múltiples identidades para cometer sus delitos y resolver acertijos criminales.

Maurice Leblanc fue contemporáneo de Arthur Conan Doyle, y la popularidad que alcanzó el personaje de Lupin en Francia puede compararse con la del detective británico Sherlock Holmes en los países anglosajones. Fue tal el éxito de Lupin que, hasta la muerte de Leblanc en 1941, se publicaron 18 novelas, 39 cuentos y 5 obras de teatro.

5- División Palermo

El hitazo argentino, sin duda alguna. Tal vez, lo de Santiago Korovsky era una joda y quedó. Irreverente y todo lo políticamente incorrecto que se puede, el joven, que además produce, guiona y protagoniza esta serie, reconoció que nunca fue su intención hacer una “comedia inclusiva”.

División Palermo

“Yo creo que ‘División Palermo’ intenta trascender esa idea. Es una comedia policial, con personajes que no tienen el peso de tener que narrar la historia de una minoría. Y la serie no carga con eso, porque tratamos que estos protagonistas cuenten sus historias, y que la minoría a la que representan no sea su única condición. Obviamente que la trama se ríe de una forma de mirar la inclusión, pero decir ‘comedia inclusiva’ es caer en una idea de marketing”, reveló Korovsky en una nota a La Nación durante el estreno de “División Palermo”, allá por febrero de este año, por Netflix.

El elenco, además del propio Korovsky, cuenta con Daniel Hendler y Pilar Gamboa, dos piezas claves para el creador. Además, cuenta con nombres como Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas, Renata Condori Sangalli, Facundo Bogarin, Valeria Licciardi, Julio Marticorena, Jonatan Nugnes, Marcelo Subiotto, Sergio Prina, Agustín Rittano, Nilda Sindaco, Carlos Belloso, Iair Said, Alan Sabbagh, Camila Peralta, Gabriela Izcovich, Daniela Korovsky, Alicia Labraga, Fabián Arenillas y Valeria Lois.

Santiago Korovsky y Pilar Gamboa, protagonistas de División Palermo. (Gentileza Netflix/Foto: Tomás F. Cuesta)

La historia es simple. Un tipo común y corriente, abandonado por su novia, decide pegar un volantazo a su vida y se une, pese a su indisimulable cobardía, a un grupo de guardia urbana integrado por una persona en silla de ruedas, una persona de talla baja, un ciego, una chica trans, todos comandados por el psicólogo de la División, a quien le falta un brazo y es un tanto fanático de los psicofármacos.

Con situaciones demenciales y todo el humor negro que se puede hacer al respecto, “División Palermo” se convirtió en un fenómeno popular, que hasta llegó a inspirar a comandos inclusivos en algunos municipios de nuestro país. El famoso “cuando la ficción le gana a la realidad”.

6- Elite

Durante el 2023 se estrenó la séptima temporada de esta serie que tiene un muerto por ciclo lectivo. La argentina Valentina Zenere puede, tranquilamente, autoproclamarse la gran protagonista de esta temporada, que cuenta con el gran Leonardo Sbaraglia como el padre de Isadora y, la también argentina, Luz Cipriota como la madre de este personaje que copó la trama y de la “cheta” que sólo quería fiestas, alcohol y sustancias, pasó a ser un mujerón que toma decisiones y cambia la vida de todos.

Valentina Zenere en Élite.

Leonardo Sbaraglia grabando "Élite". (Foto de Twitter @chenetflix)

Desde la primera temporada, la serie planteó temas hondos y profundos, un poco maquillados con la efervescencia adolescente. Pero en esta temporada hay un salto de madurez y la manera de encarar los dramones se hace desde una mirada más adulta.

Una participación estelar de esta temporada es la inclusión de la artista brasileña Anitta en el elenco. La cantante y actriz asume un rol que parece carecer de importancia, pero se vuelve clave en la historia de dos personajes que ya conocemos, Raúl y Sara.

El elenco de la temporada 7 de Elite

Se creía que ésta era la temporada final, pero Netflix confirmó una última temporada en la que vuelve uno de los personales originales y estaríamos hablando de Nadia, la hermana de Omar, interpretada por Mina El Hammani.