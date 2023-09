Awareness, la película española de ciencia ficción que es furor ya tiene fecha de estreno

Prime Video presentó el tráiler oficial de Awareness, la esperada película original española de ciencia ficción dirigida por Daniel Benmayor (Xtremo, Tracers, Bruc) y protagonizada por Carlos Scholz (Toy Boy, Feria: La luz más oscura), Pedro Alonso (La casa de papel, El ministerio del tiempo), María Pedraza (Toy Boy, Élite), Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán) y Lela Loren (American Gods, Altered Carbon). Awareness se presentará durante el Festival de Sitges y estrenará en exclusiva en Prime Video el 11 de octubre en más de 240 países y territorios.

El nuevo éxito de Amazon Prime, una película española de ciencia ficción

Awareness trata de un adolescente, Ian (Scholz), que vive con su padre (Alonso) al margen de la sociedad. Sobreviven a base de pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás. Tras perder el control sobre sus poderes en público, dos bandos en guerra empiezan a perseguirlo. En su huida, Ian tendrá que decidir en qué lado va a librar esa batalla en la que se ha visto obligado a participar.

Awareness es una producción de Federation Spain, liderada por Juan Solá y Nacho Manubens, con Mark Albela como productor ejecutivo y de Dbenma Content con Daniel Benmayor como productor y director. Además, este último también está a cargo del guion junto con Iván Ledesma.

