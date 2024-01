Así se ven hoy los hijos de Eliana Guercio y Sergio el Chiquito Romero

En un emocionante retorno al país a principios de 2022, Eliana Guercio y Sergio Romero, tras años viviendo en Europa, han cautivado nuevamente la atención de todos.

Sergio Romero regresó al fútbol argentino a jugar a Boca, donde se destacó durante todo el año pasado, siendo el jugador más importante del club en el camino hasta la final de la Copa Libertadores.

Por su parte, Guercio ahora se destaca todas las noches como panelista de Gran Hermano 2023.

La pareja, que tiene cuatro hijos: Jazmín, Chloe, Meghan y Luca, compartió su historia en una reveladora entrevista con Intrusos.

Las tres nenas de Eliana Guercio y Sergio Romero

“Él es lo más. Estoy emocionada. Imagínate cómo no me voy a enamorar de este ser humano que sigue siendo igual que hace 14 años”, expresó Eliana en referencia a su esposo Sergio Romero.

La actriz destacó la estabilidad y humildad del futbolista, afirmando: “Su cabeza sigue siendo la misma, nunca se la creyó”.

Eliana elogió la influencia positiva de Sergio en su vida y compartió: “Me gusta mucho que tenga esa calidad de persona que tiene. Yo aprendí un montón de él”.

Luca, el hijo más chico de Eliana Guercio

El amor entre Eliana Guercio y Sergio Romero

En la misma línea, Eliana resaltó el respeto mutuo que ha fortalecido su relación a lo largo del tiempo: “Él se bancó que se me acomode la cabeza y me siguió queriendo y respetando. Que pasen 14 años y siga mirándome como me mira, es relindo”.

La pareja celebró el nacimiento de su primera hija, Jazmín, dos años después de iniciar su relación. Chloe y Meghan siguieron, en 2012 y 2016, respectivamente. El último integrante, Luca Gael, llegó en febrero de este año, completando el alegre clan familiar.

Sergio Romero, también participante de la entrevista, expresó su amor por Eliana: “Ella es el amor de mi vida. Hago todo por ella y ella hace más por mí”. Feliz por la familia que han construido, el futbolista compartió con orgullo: “Tenemos una familia hermosa y soñada. No hay nada más que pedir en la vida”.