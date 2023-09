Así se veía Maluma cuando no era un sex symbol

Maluma, cuyo nombre real es Juan Londoño Arias, ha consolidado su posición como uno de los cantantes más destacados y populares del mundo.

Su carrera musical se remonta a 2011, cuando comenzó a destacar con sencillos como “Farandulera” y “Obsesión”. A día de hoy, los críticos especializados lo consideran uno de los artistas más influyentes en el ámbito de la música urbana en Latinoamérica.

Además de su éxito en el mundo de la música, Maluma se ha convertido en un auténtico símbolo sexual. Con frecuencia, el colombiano comparte fotos en sus redes sociales sin camisa, mostrando orgullosamente sus tatuajes.

El cantante revolucionó Instagram.

Maluma presumió su cuerpazo.

Estas imágenes, como era de esperar, provocan suspiros entre sus fervientes seguidores y seguidoras. Sin embargo, Maluma no siempre lució como lo hace actualmente.

El antes y después de Maluma

El cantante, de 29 años de edad, nacido como Juan Londoño Arias, es una representación de la masculinidad latina y un apasionado de la moda, algo que refleja en sus sesiones de fotos. A pesar de su imagen actual, Maluma no oculta su pasado como un joven en proceso de crecimiento.

Las fotos de Maluma en su adolescencia antes de ser súper reconocido

En una publicación, el artista compartió una imagen de su adolescencia usando anteojos, acompañada de la frase: “Si no me quisiste así, no me busques ahora”.

En esa misma publicación, incluyó una foto suya en una campaña de Calvin Klein, en la que se mostraba completamente transformado.

El antes y después de Maluma

A lo largo de su carrera, Maluma experimento con diferentes estilos de cabello, incluyendo pelo largo y una variedad de cortes de pelo.

Incluso se aventuró a cambiar el color de su cabello, tiñéndolo de amarillo platino y, en ocasiones, de rosa. A pesar de los cambios, cercano a cumplir 30 años, Maluma es considerado uno de los hombres más atractivos de todo el continente.

El antes y después de Maluma

El antes y después de Maluma

