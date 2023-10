Así se ve hoy Jason Biggs, el protagonista de American Pie

La icónica saga de “American Pie” marcó la adolescencia de muchos en los finales de los años 90 y principios de los 2000, catapultando a la fama a su protagonista, Jason Biggs, conocido por su papel como Jim Levestein.

Ahora, años después, nos preguntamos: ¿cómo luce y qué ha hecho el actor después de su paso por esta inolvidable franquicia?

Jason Biggs es un actor estadounidense nacido el 12 de mayo de 1978 en Pompton Plains, Nueva Jersey.

Desde aquellos días de pastel y situaciones embarazosas, Jason Biggs ha continuado su carrera en la industria del entretenimiento. Con 45 años en la actualidad, el actor ha diversificado sus roles, manteniendo su presencia en Hollywood.

Jason Biggs en American Pie

El fenómeno “American Pie” generó múltiples secuelas, con Biggs repitiendo su papel en cuatro de ellas hasta la última entrega en 2012.

Además, se realizaron cuatro spin-offs que prescindieron del personaje de Biggs, mostrando la resonancia duradera de esta comedia sexual.

Además de su trabajo en la franquicia “American Pie”, Jason Biggs ha participado en diversas películas y programas de televisión a lo largo de su carrera.

Algunas de sus otras películas notables incluyen “Los rompebodas” (2005), “La chica de al lado” (2003) y “Orange County” (2002). También ha prestado su voz para personajes animados en películas como “La era del hielo” (2002) y sus secuelas.

Así se ve hoy Jason Biggs

En el ámbito televisivo, Biggs ha tenido papeles en series como “Mad Love” (2011), y “Outmatched” (2020). Su versatilidad como actor le ha permitido participar en proyectos tanto cómicos como dramáticos.

La carrera actual de Jason Biggs, el protagonista de American Pie

En el ámbito personal, Jason Biggs ha construido una vida familiar sólida. Está casado con la actriz Jenny Mollen, y juntos han formado una familia. Su relación parece ser un faro de estabilidad en medio de las luces intermitentes de Hollywood.

En los últimos años, Biggs ha diversificado su repertorio profesional. Desde 2012 hasta 2014, prestó su voz al personaje de Leonardo en “Las Tortugas Ninja” para Nickelodeon. Además, tuvo apariciones en la serie “The Good Wife” hasta su tercera temporada.

Así luce hoy Jason Biggs de American Pie

El actor también se destacó en su papel como Larry Bloom en la exitosa serie “Orange is the New Black”, aportando su talento a la aclamada producción.

En 2020, Jason Biggs protagonizó la comedia de situación “Outmatched” junto a Maggie Lawson. Aunque la serie tuvo una primera temporada de 10 episodios, FOX decidió no renovarla.

Jason Biggs

