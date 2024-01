Así se ve hoy el actor que interpretó a Forrest Gump de niño

El famoso actor que interpretó a Forrest Gump de niño, Michael Conner Humphreys, ha cambiado mucho desde su participación en la icónica película.

En la actualidad, a sus 38 años, se ha mantenido alejado de las cámaras y ha tomado un camino distinto enfocado en el ámbito de las relaciones internacionales.

Michael Conner se destacó en su papel de Forrest Gump niño, dejando una huella en los corazones de los espectadores. A una corta edad, fue una de las figuras infantiles de Hollywood, cautivando a los cinéfilos con su actuación.

Así luce hoy el niño de Forrest Gump

A pesar de la fama alcanzada, después de su participación en la película, Michael decidió alejarse de la actuación para centrarse en su educación. Sus padres consideraron que era crucial que retomara sus estudios, los cuales se habían visto interrumpidos debido a sus compromisos en la pantalla grande.

Sin embargo, en el año 2004, su vida dio un giro inesperado cuando decidió unirse al Ejército de los Estados Unidos, siendo motivado por los sucesos trágicos del 11 de septiembre, particularmente el ataque a las Torres Gemelas.

“Siento que era un deber ir a hacerlo porque es solo parte de ser ciudadano de un país. Eso es lo que tenés que hacer”, expresó Michael en una entrevista.

Así luce hoy Michael Conner Humphreys en la actualidad

Durante cuatro años, Humphreys sirvió como soldado de infantería, completando rigurosos entrenamientos en Georgia y desempeñándose en una gira de 18 meses en Irak.

Así luce hoy el niño de Forrest Gump

Su experiencia militar fue desafiante, presenciando situaciones adversas y violencia, pero también le otorgó aprendizajes significativos. “Al final, aprendí mucho y espero que me haya hecho una mejor persona”, señaló en una entrevista con el medio Houston Chronicle.

A pesar de su breve regreso a Hollywood con una película independiente en 2011, Pathfinders: In the Company of Strangers, Michael ha optado por mantenerse alejado del mundo del cine.

Sus padres nunca lo presionaron para seguir una carrera actoral y siempre le permitieron ser él mismo. “Mis padres me dejaban decidir por mí mismo qué quería hacer y nunca me empujaron a buscar otros papeles”, compartió el actor.