Así reaccionó Antonela Roccuzzo al premio The Best 2023 de Messi

Lionel Messi continúa acumulando reconocimientos y esta vez se llevó el premio The Best al mejor jugador del mundo, otorgado por la FIFA.

El capitán de la Selección argentina y jugador de Inter Miami recibió su octavo Balón de Oro, destacándose por su desempeño en el PSG, en el equipo de la MLS y en la Albiceleste, durante el periodo que abarcó desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023.

La noticia fue recibida con gran felicidad por Antonela Roccuzzo, quien expresó su alegría a través de sus redes sociales.

La esposa de Messi utilizó su cuenta oficial de Instagram para felicitar a la Pulga, arrobándolo en su publicación y reaccionando con emoticones, incluyendo la cara suplicante con ojos adorables y tres manos aplaudiendo.

La reacción de Antonela Roccuzzo al The Best de Messi

La muestra de apoyo de Antonela no se hizo esperar, evidenciando el orgullo y la alegría que siente por los logros continuos de su esposo en el ámbito futbolístico.

La reacción de Antonela Roccuzzo fue acompañada por una publicación de FIFA en sus redes sociales oficiales, donde destacaron la coronación de Messi como The Best.

Votos de Messi en el premio The Best

Asimismo, la publicación de FIFA incluyó detalles sobre la cantidad de votos obtenidos por los tres finalistas: Messi, Haaland y Mbappé.

En cuanto a la elección entre Messi y Erling Haaland, se reveló que el argentino recibió votos de 13 capitanes y 11 directores técnicos, además del respaldo de 11 periodistas y 13 hinchas.

Esta combinación de votos lo posicionó como el ganador en la categoría de mejor jugador.

Messi ganó el The Best pero no estuvo en la gala.

La FIFA explicó que, en caso de empate en el primer puesto, el nominado con más votos de cinco puntos emitidos por su propio grupo de votantes se lleva el premio, lo cual favoreció a Messi en este caso.

Además de recibir el premio The Best, Lionel Messi también fue incluido en el once ideal de la FIFA por 17° año consecutivo.

El equipo ideal de la edición de este año lo conforman Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Vinicius Júnior.