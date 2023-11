Así lucía Ivana Nadal antes de ser famosa y vivir en Tulúm

Ivana Nadal, reconocida influencer argentina, ha decidido compartir un valioso fragmento de su historia personal, revelando una transformación tanto física como mental a lo largo de los años.

La modelo, que ha construido una exitosa carrera profesional a través de las redes sociales y la televisión, se abrió a sus seguidores al publicar fotos desde sus 18 años, cuando pesaba 52 kilos, hasta la actualidad, con 65 kilos.

Fotos inéditas de Ivana Nadal

En un emotivo post, Ivana reflexionó sobre su evolución y los desafíos enfrentados. “Pase por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltraté, lloré, me reinventé, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgué, me culpé, lloré, sufrí, me levante y seguí. Pero en todo ese proceso, jamás sané”, confesó la influencer, revelando una sinceridad que resuena con sus seguidores.

La modelo reconoce que durante mucho tiempo no se propuso perdonarse ni valorarse, pero destaca cómo su vida se ha vuelto más clara con el tiempo.

“Comencé a valorarme y a cuidarme, a quererme y confiar en mí, a pedirme perdón y aceptarme, a abrazarme sin vergüenza, a expresarme y exteriorizar todos esos dolores guardados, todos esos miedos impuestos y sané”, compartió.

Aunque reconoce que sigue trabajando en sí misma día a día, enfatiza la importancia de la elección personal en la forma en que transitamos la vida.

“Es tu decisión como transitas tu vida. Es tu elección dejar de sufrir y vivir. ¡Anímate! ¡Aléjate del miedo y conecta con la fe! Aléjate de la muerte y conecta con la vida. Vos podes. Te amo”, concluyó Ivana, compartiendo un mensaje de empoderamiento y autoaceptación.

Los miedos que enfrenta Ivana Nadal

Más allá de su viaje de transformación, la imagen actual de Ivana Nadal revela una mujer que no teme experimentar con nuevos estilos, especialmente en su cabello.

Aunque suele optar por la imagen de cabello castaño, lacio y largo, su versatilidad refleja su actitud abierta y valiente hacia la moda y la expresión personal.

La influencer se convierte así en un ejemplo de autenticidad y empoderamiento para sus seguidores, demostrando que la verdadera belleza reside en la aceptación propia y la confianza en el propio viaje de crecimiento personal.

