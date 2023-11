Así lucen los gemelos Sprouse, actores protagonistas de “Zack y Cody: Gemelos en acción”.

En la primera década del milenio, Disney lanzó una serie que conquistó al público en muchas partes del mundo y que hasta la fecha es recordada con cariño: “Zack y Cody: Gemelos en acción” fue una de las series más exitosas y divertidas de la categoría de comedia.

Muchas de las estrellas que protagonizaron series o películas de Disney han tenido carreras llenas de éxitos y polémicas. Tal es el caso de Lindsay Lohan, quien protagonizó el aclamado clásico “Juego de Gemelas”. Asimismo, tenemos el caso de la protagonista de “Hanna Montana”, Miley Cyrus, o propiamente los de esta serie que se estrenó en 2005.

Así lucen los actores de la serie de Disney.

Muchos internautas se preguntas que fue de los gemelos protagonistas de la serie “Zack y Cody: Gemelos en acción” y luego, “Zack y Cody: Gemelos a bordo” (2008).

Dylan y Cole Sprouse, que nacieron en Italia pero hicieron su carrera en Estados Unidos, fueron los gemelos que dieron vida a Zack y Cody, respectivamente, en la serie de televisión de Disney. Al día de hoy tienen 31 años de edad y dejaron muy atrás aquel rostro de inocencia para convertirse en guapos personajes del mundo audiovisual.

Así lucen los actores de la serie de Disney.

Así lucen los actores de la serie de Disney.

Cole, quien interpretó a Cody Martin, hoy es conocido por papeles como Jughead Jones en la serie “Riverdale”, de la cadena The CW, y Will Newman en película Five Feet Apart. Dylan, por su parte, formó parte del reparto del thriller “Dismissed” como protagonista, encarnando el papel de Lucas Ward.

La marca Sprouse Bros

Hace casi 20 años, los hermanos Sprouse firmaron un acuerdo de licencia con Dualstar Entertainment para producir Sprouse Bros mercancía de marca para el mercado preadolescente y adolescente.

Así lucen los actores de la serie de Disney.

Así lucen los actores de la serie de Disney.

Así lucen los actores de la serie de Disney.

La marca incluye una línea de ropa, serie de cómics, y una revista, así como la línea de higiene personal y una línea de ropa deportiva. Dylan dijo de la marca que quería “llegar al grupo de nerd y el grupo cool” y “llamamiento a todo el mundo”.

SEGUÍ LEYENDO: