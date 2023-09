Así lucen los cuatro hijos de Guido Kaczka: pocos conocidos por decisión del conductor

Guido Kaczka es uno de los animadores televisivos más importantes del medio del espectáculo actual. El conductor se convirtió en una fija de El Trece desde hace muchos años, debido al gran éxito que tuvo con todos los formatos que lideró.

Guido, supo resguardar su vida privada del perfil mediático. Tanto sus hijos como su actual mujer se mantienen alejados de los flashes y casi no se muestran. De hecho, el conductor ni siquiera tiene redes sociales.

Guido Kaczka cuida a sus hijos del acoso meritico

Guido tiene 4 hijos de dos parejas distintas: Romeo, que tiene 15 años, nació fruto de la relación con Florencia Bertotti, con quien mantiene un excelente vínculo. Al tiempo de divorcio con la actriz, conoció a Soledad Rodríguez y empezó una historia amorosa. En 2014, se convirtieron en padres de Benjamín. En 2017 llegó Helena y en 2021 nació Eliseo.

En una entrevista que Kaczka le dio a María Laura Santillán reveló detalles desconocidos de los integrantes de su familia: “En todos me veo un poco. Romeo, el más grande, piensa parecido a mí. Les da vuelta a las cosas. Podemos escuchar videos de filosofía juntos. Es muy inteligente él, muy especial”.

Guido Kaczka cuida a sus hijos del acoso mediático

Guido Kaczka cuida a sus hijos del acoso mediático

“Benja es muy sensible y en eso también me encuentro. Muy, muy sensible. Helena es más parecida a la mamá, a mi mujer, a Sole. Pero tiene cosas mías”, sostuvo. Y agregó: “El más chiquito es muy parecido. Es re yo cuando era chiquito, tratar de estar con los grandes, que le presten atención. Siempre te preguntan, ¿y cuál es para la tele? Diría que el más chiquito. Yo cuando era chiquito me subía a las mesas para cantar tangos. Me gustaba actuar y hacer cosas. El más chiquito es así”, afirmó Guido Kazcka.

Guido Kaczka cuida a sus hijos del acoso mediático.

SEGUÍ LEYENDO: