Así luce Natalia Melcom, “Tali” de Chiquititas: trabaja en la justicia y la rompe con sus fotos en Instagram

Chiquititas fue el programa éxito de los 90 y el que sentó las bases de una carrera exitosa de Cris Morena como productora de programas juveniles y de cada uno de sus ex actores y actrices.

El deseo por formar parte de las tiras era tanto que varios niños se postulaban más de una vez, como le ocurrió a Natalia Melcon quien cumplió su sueño y se sumó al elenco con siete años.

Así luce Tali de Chiquititas en la actualidad.

Tali, como la llamaban todos dentro y fuera del programa, comenzó desde muy pequeña a trabajar como modelo para publicidades gráficas, pero su sueño era ser actriz. Es así que a los seis años realizó una audición para Chiquititas, pero no quedó porque era muy chica y no sabía bailar.

Un año después fue seleccionada y se le cumplió su sueño de formar parte del elenco. En Chiquititas interpretó el personaje de Natalia Ramos Pacheco Acevedo - Tali-, y estuvo presente desde el ciclo de 1999.

Una vez finalizado el ciclo de Chiquititas, Melcon tuvo algunas participaciones menores en Rincón De Luz, Kachorra y Casi Ángeles, pero con el tiempo abandonó la actuación para dedicarse a otros rubros.

La actualidad de Natalia Melcon

En estos días, Natalia Melcon trabaja dentro del Poder Judicial en el Ministerio Público Fiscal y pese a tener más de 95 mil seguidores en Instagram, ya no realiza posteos regularmente. Eso sí, cuando los hace, revoluciona la psiquis de su fandom.

Si bien comenzó como influencer, su popularidad disminuyó y por eso sube fotos en momentos puntuales, usando trajes de baño o haciendo parte a la gente de su rutina, para que estos la llenen de mensajes alentadores y le recuerden su paso como Tali en la tira de Cris Morena.

Según revelan sus fotos en las redes sociales, viajó mucho y también hizo algunos trabajos de modelaje para marcas de ropa interior y otro tipo de productos.

En lo académico, se conoció que Natalia Melcon comenzó a cursar la carrera de arquitectura, pero decidió abandonarla al darse cuenta del tiempo que le demandaría. Es por eso que optó por dedicarse a otros proyectos temporales.

Sobre el deseo de regresar a su sueño cumplido, Melcon, que tiene 32 años actualmente, le reveló a TN que no lo descarta pero que está lejos de lo que era antes.

“No encuentro algo que me llame la atención, tampoco consumo ninguna novela. Creo que lo último que vi fue Muñeca Brava. Me gusta leer, ver películas y series. En la tele solo garpan los conflictos y el chusmerío, y a mí no me entretiene. Estaría bueno que haya algún programa de chicos que les inculque valores y los eduque”, apuntó.

