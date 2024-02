Así luce hoy Facundo Calvo, el hijo mayor de Carlín Calvo que también es actor

Facundo Calvo es hijo de Carlín Calvo y de Carina Gallucci y siguió los pasos de su padre en lo artístico. El joven tiene 25 años y no hay dudas que es el heredero del actor, quien fue uno de los artistas más destacados por sus actuaciones en tiras, teatro y cine argentino.

Son muchos los hijos de famosos que trabajan en el mundo artístico, delante o detrás de cámara. Algunos más conocidos que otros, como es el caso de Facundo que trabaja desde hace varios años como actor, pero poco se conoce de él.

El joven artista tiene casi 20.500 seguidores en su cuenta de Instagram donde comparte sus rutinas como ir al gimnasio, pero también todo lo relacionado con lo laboral. Actualmente participa de la obra “Convivencia obligada”, trabajo que comparte con Federico Barón, también actor y hermano de Jimena Barón.

Facundo Calvo, el hijo mayor de Carlín Calvo que también es actor. Gentileza Instagram.

A su corta edad, el hijo de Carlín participó de proyectos como “La Lección de Anatomía”, y series, como “100 días para enamorarse” (Telefe), “Días de gallos” de HBO+, “Pequeñas Victorias” de Prime Video y “El encargado” de Star+.

Además, en teatro trabajó junto a Nicolás Cabré, Carlos Portaluppi, Mercedes Funes y Sol Loureiro en la obra de teatro “Me duele una mujer”, con la cual hicieron una gira por Uruguay.

Facundo Calvo, el heredero actoral de Carlín Calvo

Carlín Calvo murió el 11 del 2020 a los 67 años a causa de un paro cardiorrespiratorio en un centro de alta complejidad donde estaba internado desde octubre de ese mismo año. El artista padecía las secuelas severas de dos accidentes cerebro vasculares (ACV) que tuvo en 1999 y 2010.

El artista fue de los más destacados en los ‘80 y ‘90, donde tuvo gran auge y fue de los “galanes” de la televisión. Es Facundo, su hijo, quien siguió sus pasos y heredó su pasión por el arte.

“Yo nunca me vi parecido físicamente a él, por más que había gente que me lo decía. Pero me sorprendió mucho cuando lo vi un par de veces en Amigos son los amigos, ya que me vi muy parecido en gestos, movimientos, maneras de hablar, ¡me puso la piel de gallina!”, contó Facundo sobre su padre en una nota con El1digital.

“No es que lo imitaba conscientemente. Y un consejo que recuerdo que él me dijo cuando yo era chico fue ‘¡Confiá en vos, metele y que no te importe nada!’, algo que a veces me cuesta”, confesó.

“Mis papás se conocieron actuando, y quizás si no me hubiera criado en una familia de artistas, no me hubiera gustado la actuación, o no me hubiera ido por este camino. Ellos me apoyaron un montón”, contó sobre su vocación actoral.

