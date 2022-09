Cómo es “House of Hammer”, la docuserie que acusa a Armie Hammer de abuso y canibalismo

La docuserie House of Hammer, basada en la historia de la familia del actor Armie Hammer, aterrizó el pasado viernes en la plataforma Discovery+ (HBO Max en Latinoamérica) rodeada de una enorme polémica tras las acusaciones de abusos sexuales y hasta de canibalismo que recibió el protagonista de Call Me By Your Name.

Después de que, a finales del mes pasado se publicara el trailer de esta producción de tres capítulos, el foco mediático ha vuelto a situarse sobre la figura de Hammer, quien estuvo implicado en un gran escándalo sin precedentes en 2021.

Armie Hammer junto a su familia

En ese momento, salieron a la luz conversaciones suyas en las que se evidenciaba su fetichismo sexual y que llegaban hasta prácticas caníbales por parte del actor.

Por entonces, Hammer también fue acusado de abusos sexuales por varias mujeres y este relato fue compartido por muchas otras que afirmaron haber sufrido lo mismo por parte del actor californiano. Armie Hammer incluso ha sido acusado de violación por una de sus supuestas víctimas.

A partir de ahí, las acusaciones contra Hammer fueron una oscura lista que incluía canibalismo, sadomasoquismo, violencia física, depravación, abuso psicológico y sexual.

Aunque tanto Hammer como sus representantes legales han negado la mayor parte de las acusaciones, la realidad es que desde entonces ha desaparecido de Hollywood y, según la prensa estadounidense, actualmente lejos de las cámaras, el intérprete se dedica a la venta de propiedades de lujo en las Islas Caimán, donde pasó parte de su infancia.

La docuserie de Armie Hammer en HBO Max

Ahora, esta docuserie vuelve a poner en el foco de atención a Hammer, también protagonista del filme The Social Network. En la producción de Discovery+, se recopilan imágenes de archivo, notas de voz y entrevistas exclusivas a dos de sus ex novias, Courtney Vucekovich y Julia Morrison, que ratifican las acusaciones acumuladas contra Hammer.

Armie Hammer puso su cara en el cuerpo de otro actor para poder interpretar a los gemelos Winklevoss

En la tumultuosa vida amorosa del actor, hay testimonios que hablan también de su aparente obsesión por el arte japonés del bondage con cuerda, una práctica sexual violenta.

Pero la docuserie va más allá y expone a toda la familia Hammer, con bisabuelos magnates ligados a empresas petroleras y otros negocios millonarios. Muchos de sus miembros también son cuestionados en el documental y aparecen relatos, como el de la tía de Armie, Casey Hammer, con declaraciones polémicas.

“Por fuera, éramos una familia perfecta, pero somos un millón de veces peor que la de la serie Succession. (...) Era como hacer tratos con el diablo todo el tempo”, explica Casey Hammer en su testimonio en House of Hammer.

De hecho, la tía del actor reconoció recientemente, en una entrevista para el medio The Daily Beast que hay todo un historial de abusos detrás de su familia.

Armie Hammer junto a su mujer.

“Él no se despierta un día y se convierte en un monstruo. Es un comportamiento aprendido porque ya ocurrió antes”, manifestó Casey para añadir que ella misma fue víctima de abusos en el propio seno familiar, del que se encuentra distanciada.

La violencia y el escándalo marcaron a la familia a lo largo de su historia, ya que el bisabuelo de Hammer, Armand fue condenado por homicidio en 1920, y el abuelo de Hamer, Julian, mató a un hombre en 1955 por una deuda de juego.

Elli Hakami y Julian P. Hobbs dirigen esta docuserie que recién se estrena hoy en Discovery+ (HBO Max) y que, según la descripción de su web oficial, pretende exponer “el engaño, el abuso, la adicción y la corrupción” dentro de cinco generaciones de hombres de la familia Hammer.

Johnny Depp y Armie Hammer, listos para la aventura.

Los estrenos más esperados de septiembre en streaming

A la reciente saga de Los Anillos de Poder y House of the Dragon, se suman esta semana varios estrenos prometidos a los seguidores de historias como Cobra Kai. Entre las recomendadas a nivel mundial también se cuentan Pinocho, Entre Bodas y Narcosantos

Cobra Kai

Estreno el viernes, en Netflix.

Llega la quinta temporada de la serie secuela de Karate Kid. Mientras Terry Silver (Thomas Ian Griffith) conduce a Cobra Kai hacia un nuevo régimen, Daniel Larusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) y un viejo aliado unen sus fuerzas en una batalla que va más allá del dojo.

Entre bodas

Desde el jueves 8, en Star+.

Serie británica de ocho episodios que combina la comedia romántica y el thriller de acción. Katie (Rosa Salazar) y Stefan (Gavin Drea) comienzan un romance a pesar de que ella está comprometida. El día de la boda de Katie, su esposo y toda la familia de él son asesinados. La Policía piensa que fue Stefan. Stefan piensa que fue Katie. Y nadie sabe con certeza lo que en realidad sucedió.

Tierra Incógnita

Disponible desde el jueves 8, en Disney+.

Serie original de Disney producida íntegramente en Latinoamérica. Sigue a Eric Dalaras (el argentino Pedro Maurizi), un adolescente que descubre un parque escalofriante mientras busca la verdad detrás de la misteriosa desaparición de sus padres ocurrida ocho años atrás. Mora Fisz, Toto Kirzner, Silvia Kutika y Lautaro Delgado son parte del reparto de esta ficción de ocho episodios.

Narcosantos

Desde el viernes, disponible en Netflix.

Serie surcoreana basada en hechos reales. Un empresario común y corriente participa en una misión secreta del Gobierno para capturar a un narcotraficante coreano que opera en Sudamérica. Con Park Hae-soo, de El juego del calamar.

Central Park

Desde el viernes, en Apple TV+.

Tercera temporada de la serie musical animada. Mientras Bitsy continúa su incansable búsqueda para comprar el parque, Owen se embarca en una nueva campaña promocional para hacer que más personas se enamoren de él, y Paige se encuentra más ocupada que nunca cuando asegura un contrato por su primer libro.

Stargirl

A partir del jueves, en HBO Max.

Tercera temporada de la serie sobre la heroína adolescente de DC Cómics. Courtney Whitmore (Brec Bassinger) tiene la esperanza de que finalmente haya paz en Blue Valley; Starman regresa de entre los muertos y se ofrece a entrenarla mientras ella lo ayuda a adaptarse a su nueva vida. Pero un asesinato los obliga a ponerse en acción.

Pinocho

Estreno mundial el jueves, en Disney+.

En el marco del “Disney+ Day”, la plataforma estrena a nivel mundial la versión de acción real de la entrañable marioneta de madera, que emprende una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad.

Dirigida por Robert Zemeckis, Tom Hanks interpreta a Gepetto, el carpintero que construye y trata a Pinocho (Benjamin Evan Ainsworth) como si fuera su propio hijo. Y Joseph Gordon-Levitt es Pepe Grillo, quien oficia de guía y conciencia de Pinocho.

Licorice Pizza

Disponible en Amazon Prime Video desde el sábado 10.

Escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, la película sigue la engañosa navegación del primer amor a través de la historia de Alana Kane (Alana Haim) y Gary Valentine (Cooper Hoffman) mientras crecen y se enamoran en Los Ángeles, en 1973. Nominada a tres Premios Óscar en 2021, incluyendo Mejor Película.

Thor: Amor y Trueno

Disponible desde el jueves 8, en Disney+.

Nueva entrega del Dios del Martillo de Marvel, dirigida por Taika Waititi. Thor (Chris Hemsworth) reclama la ayuda de Valquiria, Korg y de su exnovia Jane Foster (Natalie Portman) para luchar contra Gorr el Dios Carnicero (Christian Bale), que pretende extinguir a los dioses.

Sin aliento

Desde el viernes, en Netflix.

Roxana (Camille Rowe) se enamora del campeón mundial de buceo Pascal Gautier (Sofiane Zermani) y empieza a participar en distintas competencias de buceo de todo el mundo, desafiando sus límites cada vez más. Pero ¿hasta dónde será capaz de llegar? Drama francés inspirado en una historia real.

Flight Risk

Desde el viernes, disponible en Amazon Prime Video.

Documental que sigue a las personas que se encuentran en medio de una tragedia global, cuando dos aviones Boeing 737 Max se estrellaron con solo cinco meses de diferencia en 2018 y 2019. La perspectiva de los familiares afectados, sus equipos legales y el periodista ganador del Pulitzer del Seattle Times, Dominic Gates.