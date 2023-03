“Argentina, 1985″ ganó el Premio Satellite a una semana de la entrega de los Oscar

El viernes por la noche, casi medianoche hora argentina, se anunció en los Satellite Awards el triunfo de “Argentina, 1985″ como mejor película internacional, superando a otras nominadas de peso, como lo nuevo de Alejandro González Iñárritu, Park Chan-wook, Marie Kreutzer, Ali Abbasi y Lukas Dhont.

Así, a una semana de la 95ta. entrega de los premios de la Academia de Hollywood, “Argentina, 1985″, mantiene las ilusiones de sobreponerse a la fuerte presencia de la alemana “Sin novedad en el frente” y obtener el tercer Oscar para el cine nacional.

Los Premios Satellite son unos galardones de cine, televisión y nuevos medios creados en 1996, entregados anualmente por la International Press Academy (IPA). Originalmente y hasta 2003, los premios recibían el nombre de: Golden Satellite Awards.

Competía con Decision To Leave (Corea), Holy Spider (Dinamarca), Close (Bélgica), War Sailor (Noruega), Corsage (Austria), Bardo (México) y The Quiet Girl (Irlanda). Hasta la fecha “Argentina, 1985″ ganó más de 10 premios, en los festivales de Venecia, San Sebastián, Palm Springs, Oslo y La Roche, además del National Board of Review, José María Forqué, Goya y Globo de Oro.

Zúrich, San Sebastián, Londres y La Habana fueron otros destinos de las citas cinéfilas internacionales en los que la producción pisó fuerte, como preludio de las entregas de galardones de la critica y de la industria que eligen lo más destacado de 2022: en ese terreno, recibió nominaciones en los Critics’ Choice Awards y los Bafta británicos, y triunfó en los Globos de Oro y en los Goya.

Camino al Oscar

La película de Mitre, con las notables actuaciones principales de Ricardo Darín y Peter Lanzani, llegará a la ceremonia que tendrá lugar el próximo domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles luego de un gran paso por el circuito de festivales y la temporada de premios, un recorrido que comenzó con su premiere mundial y reconocimientos en el Festival de Venecia en septiembre pasado.

Ahora participará en la máxima fiesta del entretenimiento estadounidense por el Oscar a Mejor película internacional, que Argentina disputó en otras siete ocasiones durante los últimos 50 años y que consiguió en dos oportunidades, con “La historia oficial” (1985), de Luis Puenzo, y “El secreto de sus ojos” (2009), de Juan José Campanella. Y con un espíritu mundialista que se repite en forma de estatuilla, aguarda por ganar la tercera. ¿Qué panorama le espera?

Pedro Pascal elogió a “Argentina, 1985″

El actor chileno, protagonista de “The Last of Us”, hizo un firme posteo sobre el filme de Santiago Mitre, que fue bien recibido por la comunidad artística argentina, elogiando el film candidato al Oscar y reivindicando a las Madres de Plaza de Mayo por salir “a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos”. El actor chileno se expresó en esos términos en su cuenta de Instagram @pascalispunk, en la que tiene más de 5 millones de seguidores.

Pedro Pascal, actor de The Last of Us y The Mandalorian, se declaró fan de Argentina, 1985.

“Las Madres salieron a las calles a gritar en nombre de sus hijos desaparecidos bajo un sangriento régimen militar”, comienza el posteo de Pascal, al que le complementó varias fotos de la película y otras tantas de archivo del Juicio a las Juntas Militares.

“Ningún otro país del mundo en ese momento se enfrentó a sus líderes genocidas para denunciar sus crímenes en busca de justicia. Argentina, 1985 está nominada este año en los Oscar en la categoría Mejor film extranjero”, añadió.

Pedro Pascal es un artista comprometido con los Derechos Humanos. Sus convicciones sociopolíticas germinaron en su familia, que atravesó una historia de exilio y lucha. Es que su madre era Verónica Pascal, psicóloga infantil y prima de Andrés Pascal Allende, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile.

La historia dice que ese líder político debió esconderse en la casa familiar de Pedro tras el golpe militar de Augusto Pinochet, que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973, y que posteriormente toda su familia (que se completaba con su padre José Pedro Balmaceda y su hermana Javiera) tuvo que pedir asilo político en la embajada de Venezuela.

El exilio continuaría luego su línea geográfica a Texas, Estados Unidos, ciudad en la que los Balmaceda Pascal se establecieron definitivamente.

Pascal se suma a Eva Longoria, Ricky Martín y Lionel Messi entre las personalidades que quedaron fascinadas con “Argentina, 1985″.

Messi apoyó a la película "Argentina, 1985" camino al Oscar.

El camino del héroe Strassera

Además de compartir la forma narrativa tradicional establecida por Hollywood desde inicios del siglo pasado, con su camino del héroe como hilo conductor, “Argentina, 1985″ es capaz de dialogar con un presente global en el que las democracias estuvieron más de una vez bajo amenaza .

Pero sobre todo, el equipo detrás de la cinta -realizada por La Unión de los Ríos, Kenya Films e Infinity Hill- y sus colegas de Amazon Studios, que tuvo en manos la distribución, apuntaron todos los cañones al shock publicitario característico de este escenario. Elenco y productores están hace meses de gira, otorgando entrevistas y en las tapas de decenas de medios especializados, y la previa alcanzó hasta al mismísimo Lionel Messi -en otro guiño futbolístico-, que festejó la película en sus redes.

Frente a los sueños de “Argentina, 1985″ se encuentra la mirada más realista de los sondeos, que descarta un posible batacazo en una terna que tiene como favorita a “Sin novedad en el frente”, dirigida por Edward Berger y que arriba a la gala con otras ocho candidaturas, entre ellas a Mejor película, que la ubican como la segunda más nominada junto a “Los espíritus de la isla”.